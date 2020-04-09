慰勞區公所第一線防疫人員 台南市將發津貼

新冠肺炎疫情嚴峻，國民黨台南市議會黨團書記長王家貞指出，第一線的里幹事身兼打雜工和受氣包角色，台中、新北市政府都直接動用預備金發放津貼實質慰勞前線人員，建議台南市也比照辦理。對此，台南市民政局回應，市長黃偉哲已核准以市預算發給區公所第一線防疫人員假日關懷津貼每小時200元及區公所人員支給加班費。

王家貞說，目前國內有300多起境外移入病例，50多起本土病例，其中多起找不到感染源，台南市以每里2萬5千作為旅遊預算，獎勵防疫最優秀的100個里，市長要拚經濟的心大家都相同，但現階段防疫仍不可鬆懈，公部門不適合帶頭群聚出遊，且如何選定這100個里也會有聲音。

王家貞表示，第一線人員的辛勞不是坐冷氣房長官可以想像的，所以新北市長侯友宜直接發津貼感謝警消和里幹事辛勞，台中市長盧秀燕也動用預備金發津貼感謝400位里幹事，國民黨團贊成黃偉哲獎勵第一線防疫人員，但建議將這筆250萬元旅遊經費，直接發放給第一線的民政系統、里幹事、警消系統和衛生系統的人員做為津貼。

王家貞說，尤其里幹事每天必須電話關懷居家隔離檢疫者，又要肩負外送任務，隔離檢疫偷跑時又要尋人，更是受氣包。

台南市民政局表示，將以市預算發給區公所第一線防疫人員假日關懷津貼每小時200元及區公所人員支給加班費，並從接獲第一例疫情開始起算，以確實因應基層人員的辛勞。

民政局澄清，新冠肺炎防疫獎勵經費是用在疫情緩和之後，針對防疫有功的里辦公處給予2萬5千元經費，共100個里，與防疫政策並無衝突。