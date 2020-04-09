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影／視察淡水老街消毒 侯友宜：這支就是你的武器
新冠肺炎疫情延燒，為降低疫情傳播風險，新北市3月25日成立防疫消毒大隊，共計31支中隊、消毒人力348人，市長侯友宜今日也至淡水老街視察消毒狀況，並慰問第一線人員；侯也逗趣地鼓勵隊員：「這支(噴霧機)就是你的武器，敵人(病毒)都躲在空隙的地方，全部把它消滅掉。」
侯友宜今上午至淡水老街，先聆聽環保局簡報，清潔隊除了例行性消毒外，更已於開學前完成29所大專院校周圍環境消毒，及372所高中職以下學校(含幼兒園)校園內外開放區域消毒。
環保局指出，清明節前，清潔隊針對公墓及公立納骨塔計219處，也完成周遭消毒，並持續對觀光地區、人潮聚集地點強化消毒作業，此外，對於確診個案之足跡，也會進行區塊消毒，降低民眾感染風險。
侯友宜今更帶了好幾箱運動飲料，送給辛苦的第一線消毒人員，他表示，消毒隊員的配備很重，高達25公斤，且又悶又熱，一次作業就是兩個小時，非常辛苦；侯除了期勉隊員：「這支(噴霧機)就是你的武器，敵人(病毒)都躲在空隙的地方，全部把它消滅掉」，更不忘提醒他們，消滅病毒前，一定要保護好自己的身體健康。
環保局表示，新北市防疫消毒大隊由清潔隊及民間消毒廠商組成，共31支中隊、可動員人力348人，計有噴霧機115部、熱霧機112部、消毒水車43輛；防疫期間，將在91處交通場站(捷運、火車、公車)、317處市集與觀光景點、167處娛樂場所(百貨公司、電影院、商圈)、401所學校及384個公務機關等周遭公共環境，共計1360處地點，每月執行至少1次消毒作業。
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