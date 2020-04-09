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體恤北市府防疫團隊 慈濟再捐物資

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
北市府上午與佛教慈濟基金會簽署備忘錄，雙方針對慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文及國際交流等五大層面交流合作，慈濟基金會體恤北市第一線防疫人員辛勞，贈送100分護目罩、愛心布口罩100只等物資給和市府防疫團隊。記者楊正海／攝影
北市府上午與佛教慈濟基金會簽署備忘錄，雙方針對慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文及國際交流等五大層面交流合作，慈濟基金會體恤北市第一線防疫人員辛勞，贈送100分護目罩、愛心布口罩100只等物資給和市府防疫團隊。記者楊正海／攝影

北市府上午與佛教慈濟基金會簽署備忘錄，雙方針對慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文及國際交流等五大層面交流合作，慈濟基金會體恤北市第一線防疫人員辛勞，贈送100分護目罩、愛心布口罩100只等物資給和市府防疫團隊。

柯文哲上午與慈濟基金會共同簽署合作備忘錄，先感謝慈濟在疫情期間捐贈1.3萬個居家檢疫的關懷包，這也是把慈悲形象化，付諸具體行動，也是公私協力的典範，很多事若全靠政府出錢也沒辦法。另台北市面對這次疫情也推出6 個紓困方案，包括免稅、減租、降稅、補貼、優息等，接下來下一個應該是延稅。

柯文哲說，防疫工作需要市民、社會團體、中央和地方政府各方面的合作，才能做得更好，也希望有更多像慈濟的團體，可以讓市民更安居樂業。

慈濟基金會執行長辦公室主任王運敬指出，因防疫工作， 大家都很辛苦，為了表達對北市府防疫工作的支持，贈送防疫物資給市府防疫團隊使用。內容包括大愛防眩光套鏡防疫護目罩50組、環保泡棉防疫護目罩100組、環保放大鏡感溫貼100片、愛心布口罩100只、環保手帕、環保原子筆等。

王運敬指出，簽署備忘錄部分，他強調針對長者關懷，尤其是預防長者跌倒，若能在居家安全上加強防範，例如止滑、扶手、無障礙設施、照明等，跌倒機率會降低。目前希望從鄰里推動，互相幫忙，為5年後台灣將進入超高齡社會預做準備。

慈濟 北市

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