大型宗教活動辦不辦？ 侯友宜改口：防疫無虞下才進行

新北市長侯友宜日前呼籲，因應疫情發展，大型宗教活動應停辦或延期，新北市府上月4舉行「新北市宗教團體防疫措施共同聲明儀式時」，侯更強調，「最重要的是避免人潮群聚活動」，但他今日被問到淡水最大遶境活動「淡水大拜拜」是否該舉行時，卻改口說，宮廟只要跟市府合作轉個方式，不要造成交叉跟群聚感染，都會樂觀其成，讓活動都能在確保防疫無虞下才來進行。

淡水清水巖祖師廟超過150年歷史，每年農曆五月清水祖師遶境「淡水大拜拜」，更是在地最具盛名的宗教活動，結合各大宮廟陣頭，為居民消災解厄，沿途更會發放千斤平安餅，讓信眾「呷平安」，吸引上萬民眾參加。

即便目前新冠肺炎疫情仍未減緩，但淡水清水祖師遶境仍未確定停辦或延期，對此新北市長侯友宜表示，只要是大型宗教活動，民政局長、區長就會跟宮廟溝通，「我就非常感謝蔡錦賢議員，昨日的活動經溝通後，改為車巡方式，取代人潮擁擠的遶境祈福，讓信徒得到心靈的安慰，也讓傳統的習俗可以延伸下去，保護自己也保護別人。」

侯友表示，「宮廟只要跟市府合作、轉個方式，不要造成交叉跟群聚感染，我們都會樂觀其成，我們必須在當中，採取一個折衷，讓所有的活動都能在確保防疫無虞下才來進行，其他的宮廟也是要比照這個方式來辦理。」