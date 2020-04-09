北市防疫不足？ 侯友宜：若個案跟新北有關會全盤掌握

台北市傳出一名酒店女公關確診新冠肺炎，出現症狀後還繼續上班，新北市長侯友宜今被問到是否覺得北市防疫工作有所不足時，並未多做評論，只強調若個案跟新北市有關係，所有地點會全盤掌握，「北北基宜桃是一個大生活圈，不可能置身事外，有個案都會去了解軌跡，新北市一定全力把他鎖住。」

至於雙北防疫工作稍有不同調，會不會覺得跟柯文哲有心結？侯友宜回應，現階段只有防疫優先，嚴格的管控，疫情才能夠舒緩，這才自己應盡的責任，別人怎麼做我都尊重，最重要的是，新北市一定要做在最前面、最到位。

侯友宜表示，最重要的是跟第一線夥伴站在一起，才知道他們落實的程度，若底下沒有落實，也是白講，擔任指揮官，親自到現場，才能夠做到務實、落實，從上到下同一條心。