聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市防疫不足？ 侯友宜：若個案跟新北有關會全盤掌握
台北市傳出一名酒店女公關確診新冠肺炎，出現症狀後還繼續上班，新北市長侯友宜今被問到是否覺得北市防疫工作有所不足時，並未多做評論，只強調若個案跟新北市有關係，所有地點會全盤掌握，「北北基宜桃是一個大生活圈，不可能置身事外，有個案都會去了解軌跡，新北市一定全力把他鎖住。」
至於雙北防疫工作稍有不同調，會不會覺得跟柯文哲有心結？侯友宜回應，現階段只有防疫優先，嚴格的管控，疫情才能夠舒緩，這才自己應盡的責任，別人怎麼做我都尊重，最重要的是，新北市一定要做在最前面、最到位。
侯友宜表示，最重要的是跟第一線夥伴站在一起，才知道他們落實的程度，若底下沒有落實，也是白講，擔任指揮官，親自到現場，才能夠做到務實、落實，從上到下同一條心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言