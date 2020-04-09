憂連假成防疫破口 北市高中以下校園全面暫停開放

新冠肺炎疫情嚴峻，憂心清明連假恐成防疫破口，台北市教育局今宣布，即日起市立高中職以下學校，室內、外校園場地平日、假日全面暫停開放，將視疫情調整開放範圍，原則上關閉至7月14日。

北市先前宣布市立高中職以下學校平日不開放，4月9日起則連假日都關閉。台北市教育局主秘陳素慧表示，清明連假後，接獲許多民眾、家長來電，希望關閉校園場地，經多方考量後，決議即日起關閉校園場地，降低傳染風險。

陳素慧說，市府方仍希望假日讓民眾入校活動，但考量清明連假防疫風險，後續將視疫情發展，「可能提早開放，也可能延後開放」，原則上將關閉至7月14日。

至於校園環境消毒，陳素慧說，先前校園僅平日關閉，當時要求學校要在周一上課前完成大噴消，現在平、假日都關閉，學校僅需依照防疫工作指引，完成定期消毒作業即可。