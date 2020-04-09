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抗疫紓困 北市針對地方稅減稅金額主動降稅約7000萬

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
北市府疫情會議後記者會。記者楊正海／攝影
北市府疫情會議後記者會。記者楊正海／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，北市府考量業者經營困境，共體時艱提供相關降稅措施，北市稅捐處指出，針對地方稅減稅金額，將近7000萬元，包括主動協助飯店旅館業及餐廳小吃店降低房屋稅、調減娛樂稅，未使用車輛申請停駛可免繳牌照稅。

稅捐處指出，受疫情影響的飯店旅館業者及餐廳小吃店等商家，已宣導如縮減營業規模或停用等情，可申請部分樓層停用或縮小營業用面積，由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅，以減輕稅負。

統計至4月6日止，稅捐處已核定63家飯店、旅館業，減少109年房屋稅約2126萬餘元；其他核定196家餐廳、小吃店等商家，減少房屋稅約197萬餘元。

另外，稅捐處主動調減娛樂稅查定課徵業者之營業額，主動調降北市1700餘家查定課徵娛樂稅業者的營業額，1月份即調降娛樂稅查定營業額10%，2月至6月則各調降30%，預估上半年減少娛樂稅收約800萬餘元。另外，對於自動報繳娛樂稅之業者，則是由業者自行依實際收入申報營業額，已具自動調降營業額機制，娛樂稅自然因申報營業額減少而減輕稅負。

交通部已訂定紓困振興辦法，補貼遊覽車客運業、小客車租賃業之營業車輛109年使用牌照稅上、下期各50%，北市稅處已配合辦理補貼款撥付事宜，上期共計補貼10萬3435輛營業車。另車輛如長時間不使用，車主可就近向各地監理機關辦理停駛或繳銷，未使用車輛期間，就可以按日免繳使用牌照稅。經統計109年1月15日至4月1日止，申請停駛共1839輛，停徵稅額計3778萬餘元。

稅捐處表示，92年SARS時期並無減免地方稅的規定，當時僅針對特定產業訂定房屋稅及牌照稅補貼措施，且由中央全額補貼。目前尚無因肺炎疫情給予減稅規定，地方政府無法源可供執行，如要減少房屋稅、地價稅等地方稅捐，應由中央全額補足，以保障地方政府財政穩健。

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