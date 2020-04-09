新北老人車禍易傷亡區 6行政區比例超過10％
台灣進入老年化社會，新北已有58萬6851人是65歲以上老年人口，新北社會局統計，2019年高齡者交通傷亡人數高達4207人，新北29區內以瑞芳26％最多，其次依序為三重16%、板橋15%、三芝15％、金山14％、中和10%。
新北社會局老人福利科長林妏燕說，近3年高齡者因交通事故死傷人數，自2017年3402人上升到2018年3820人，2019年已到達4207人，其中以機車案件為大宗，其次則是步行案件。
2019年新北死傷人數為4萬9075人，林妏燕表示，65歲以上有4207人佔0.86%，傷亡人數因自然人口數增加因此逐年攀升，都會區以三重、板橋、中和最多，偏鄉區則以瑞芳、三芝、金山最多。
林妏燕說，高齡者因機車交通事故傷亡則有2845人，以65歲到69歲最多有1483人，分析事故原因為高齡者騎機車未依規定讓車、沒有注意車前狀況、左彎未依照規定。
至於高齡者因步行傷亡有868人，其中75歲以上最多，林妏燕指出，高齡者步行發生交通傷亡地點以一般車道為主，事故原因則分別是未依照走人行穿越到、地下道或天橋，未依照標誌號誌直接穿越道路，未注意左右來車。
新北社會局指出，針對高齡駕照管理及認知功能測驗，需降低測驗年齡，若高齡者有違規紀錄者，應有強制性作為。也須檢視高齡無障礙通行空間的安全性，延長號誌秒數，並於道路置庇護島，降低高齡者步行事故。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言