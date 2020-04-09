新北老人車禍易傷亡區 6行政區比例超過10％

台灣進入老年化社會，新北已有58萬6851人是65歲以上老年人口，新北社會局統計，2019年高齡者交通傷亡人數高達4207人，新北29區內以瑞芳26％最多，其次依序為三重16%、板橋15%、三芝15％、金山14％、中和10%。

新北社會局老人福利科長林妏燕說，近3年高齡者因交通事故死傷人數，自2017年3402人上升到2018年3820人，2019年已到達4207人，其中以機車案件為大宗，其次則是步行案件。

2019年新北死傷人數為4萬9075人，林妏燕表示，65歲以上有4207人佔0.86%，傷亡人數因自然人口數增加因此逐年攀升，都會區以三重、板橋、中和最多，偏鄉區則以瑞芳、三芝、金山最多。

林妏燕說，高齡者因機車交通事故傷亡則有2845人，以65歲到69歲最多有1483人，分析事故原因為高齡者騎機車未依規定讓車、沒有注意車前狀況、左彎未依照規定。

至於高齡者因步行傷亡有868人，其中75歲以上最多，林妏燕指出，高齡者步行發生交通傷亡地點以一般車道為主，事故原因則分別是未依照走人行穿越到、地下道或天橋，未依照標誌號誌直接穿越道路，未注意左右來車。