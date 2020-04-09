中和再完成8處可減速防滑鋪面 保障6千位里民用路安全

為防機車快速行駛在巷弄間，中和區公所今在圓通路291巷至中正路211巷36弄間，再完成8處防滑鋪面，公所表示，希望能降低機車行駛速度，保障行人安全，未來會評估區內其他路段設置，同時改進現有工法。

工務課長陳亦揚指出，中和區公所繼上月底於積穗國小後門新生街186巷，施作「兩液型陶瓷彩色防滑鋪面」取得不錯效果後，在接獲德行里辦公處反應機車飆速的現象，經現場會勘，公所今天在巷弄間，施做了8處陶瓷彩色防滑鋪面，希望能讓附近居民能有行的安全的保障。

陳亦揚說，這項工法以彩色液體材料噴塗於路面，再撒上層層的陶瓷材料，使用的彩繪漆及陶瓷塗層雨天防滑系數高達75BPN（現行標準50BPN），具簡便耐磨抗滑特性。而現行熱拌標線漆及凸起減速丘，對急速行駛車輛緊急煞車易造成危險，陶瓷彩色防滑鋪面可呈現立體感，讓機車騎士自然反應減速，既達到減速效果，也確保行人和騎士的安全。

德行里里長陳靜宜表示，該里共有3千多戶，本次施工的圓通路291、265巷經中正路211巷至中興路口，沿巷弄的住戶就佔了有一半約1千5百多戶，人口超過6千人，這些巷弄作為尖峰交通道路的分流巷道，由於路寬不到3公尺，機車常常飆速，對經過該路段的行人造成極大的壓力與不便，日前也才發生3輛機車撞在一起的事故，非常感謝公所工務課快速將工程施作完成。