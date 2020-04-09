無症狀確診、本土追不到源頭 侯友宜再籲入境全面篩檢

新北市府今早召開新冠肺炎防疫應變會議，新北市長侯友宜再呼籲入境者「全面篩檢是可以做的」，考量無症狀確診案、少數本土個案追不出感染源，不可等閒視之。

新北市衛生局表示，隨著擴大社區篩檢，這幾天採檢人數大幅增加，未來10天是疫情是否趨穩或更為嚴峻的關鍵時期。

昨新北市正式宣布夜市、商圈、公有市場業者全面戴口罩，侯友宜說，該政策3月26日開始宣導，昨天加強查核219案，只有2案沒戴，經勸導後戴上。

新北市社會局表示，已完成查訪510家社福機構，其中身障類41家、老人類212家、兒少類8家及兒托類249家機構。查訪有缺失11家老人機構及3家兒托機構，預計明天完成複查作業。

中央加發弱勢津貼加發，對象包括領有身心障礙生活補助、中低收入戶老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭及緊急生活扶助、低收入戶中有領兒童生活補助、低收入戶的就學生活補助及中低收入戶內有兒童或少年等7類。

上述加發3個月，每個月1500元，於4月底一次撥付4500元，新北市估計將有10萬7千位弱勢民眾受惠。