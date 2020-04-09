工研院AI熱影像技術精準量測體溫 為國人守護防疫戰線

新冠肺炎疫情延燒，個人體溫量測成為重要篩檢的方式，工研院今天首次以線上記者會方式展示防疫科技「熱影像體溫異常偵測技術」，透過非接觸式探測紅外線進行體溫檢測，具備AI人工智慧辨識、室內外皆宜、多人動態測量與易於快速布建共4大特點，目前已陸續導入台北市及離島澎湖的部分中小學內，以創新科技精準量測體溫。

根據世界衛生組織的報告，新冠肺炎患者症狀排行榜，有高達87.9%的人都曾出現發燒症狀，工研院副院長張培仁表示，量測體溫是非常關鍵的防疫作為，熱影像體溫異常偵測技術可直接鎖定人臉進行額溫偵測，不必擔心貓狗、公車、汽機車亂入，也不用擔心拿著熱食、熱咖啡卻被機器偵測到溫度過高發出警訊的不準確狀況，室內外誤差值於正負0.3度。

工研院突破現有紅外線體溫感測儀大多須裝在室內的限制，加入智慧化溫度補償技術，減少如光線、氣流或溼度等外在環境干擾，讓人員在戶外就可進行篩檢，並導入多人動態量測功能，可同時間透過臉部辨識量測鏡頭在1至3公尺範圍內量測所有人，讓人流快速通過，也可有效降低人力負擔。

為了更有效率的量測體溫，工研院採用價格較平實的感測晶片，搭配演算法校正每一顆成色顯像，結合物聯網還可連結手機控制後台，不必專業人員也能輕易操作，非常適合需要快速布建的校園、大型社區、企業警哨及大眾交通運輸等大量應用需求。

工研院智慧微系統科技中心執行長朱俊勳指出，今年3月「熱影像體溫異常偵測技術」開始導入場域驗證，分別與經濟部與台北市教育局合作，在台北市兩所學校包括碧湖國小、中崙高中進行體溫量測，4月起也將擴大範圍與澎湖縣教育處合作，在學校中進行體溫量測的工作，未來更將加深布建的普遍性，與國內廠商合作進行量產開發的工作，普及化產業應用。