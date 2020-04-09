夜市人潮分流卻苦無人力？黃珊珊：不可能治安主力全下

為降低群聚感染風險，中央疫情指揮中心宣布，五一連假將針對夜市等觀光區進行「總量管制」，有攤商反映夜市出入口多，希望政府、警方能派員支援。對此，台北市副市長黃珊珊表示，夜市出入口四通八達，問題仍在於人力，「政府可以協助，但政府不可能把所有治安主力都去做人潮分流。」

黃珊珊表示，夜市不像室內市場有明確出入口，能派員在定點向民眾進行宣導。她表示，若真的要拉紅龍，進行人潮分流，人力仍是問題，因此重點仍在於私有市場、商圈自治會，可以去做相關配置，政府人力必須做最有效調度。

黃珊珊說，「我們可以單獨協助，但不太可能幫他們站崗」，她呼籲，防疫重點仍在民眾、店家，去逛夜市可以把食物外帶回家，或去空曠處用餐，不要在人潮群聚點吃飯，平日做好防疫，就不會也太多風險，民眾無須過度緊張。