管控新北風景區人流 手機線上可遠端監看

新北市府觀光旅遊局管控並分流觀光區人口，以監控停車場與遊客密度兩種策略，預判人口超負荷時，將啟動管制與分流。民眾也可透過手機即時瞭解現場人潮，避免群聚感染風險。

新北市第38次防疫應變會議今天在市府災害應變中心舉行，觀光旅遊局長張其強表示，新北防疫旅館共7家，可供應446房間，目前有217間入住，退房後，將以3天全面清潔消毒，讓消毒水味道退散，以房間數量估計，可以充分供應居家檢疫需求。

對於未來連續假期，新北觀光風景區可能出現的人潮，張其強說，依照清明節的連續假期經驗，未來將實施事前規劃疏導民眾至人少的戶外空間休閒。另外，現場監控與分流，管控進入風景區的人潮。

新北市府觀光旅遊局在新北風景特定區裝設監控廣場與老街人潮的監視器，此次將應用在管控人流，於初步估計在每2平方公尺1人時，啟動分流措施。

張其強說，在烏來老街、平溪十分瀑布、新店碧潭廣場、九份老街、瑞芳猴硐煤礦園區等風景區，觀旅局有裝置即時監控錄影裝置。

他說，在停車場車輛達到1/2時，且監控觀光人潮有群聚之虞時，啟動分流措施，透過廣播、電子看板、LINE群組、跑馬燈告知民眾不要再進入，避免造成群聚影響防疫。

觀旅局表示，這些監視器原本是作為遊客中心監看風景區現場是否有任何突發狀況使用。因應疫情，會將這些現場監視器的即時影像，導入「新北觀旅網」和「新北旅客」臉書粉絲團。

民眾只要透過手機，就可以隨時隨地掌握新北市主要景點街區的人潮現況，作為該不該前往，能不能前往的參考。

觀旅局說，風景區啟動分流機制，主要的目的，應該是防患未然，也就是在還沒有人潮擁擠，甚至群聚之前，就要啟動分流。

因為各風景區的停車場容量和景區腹地大小不同，透過這套即時影像裝置，配合現場遊客中心值班回報現場實況，若人潮愈來愈多，將會同警方在入口或是主要上山道路，限制人員和車輛的進入。

觀旅局說，如果不聽勸止硬要強行進入，將會依違反發展觀光條例第64條，對人員處以新台幣5000元以上罰款，車輛硬闖，將依違反道路交通管理處罰條例第33條，對駕駛人罰款3000元以上。