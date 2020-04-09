議員獲陳情「異丙醇」洗手感刺痛 北市籲僅能環境消毒

新冠肺炎疫情嚴峻，酒精、乾洗手成為防疫必備品，但國民黨台北市議員張斯綱發現，不管市面、網路販售的酒精、乾洗手，成份及商品標示不明，民眾根本分不清，還有商家把「異丙醇」當一般酒精販售，造成民眾皮膚刺痛，呼籲北市府加強宣導。

對此，台北市衛生局表示，列屬為藥用的酒精或乾洗手產品，外觀會標示許可證字號，若民眾購買酒精、乾洗手，可優先選擇藥用，不然就市面一般酒精、乾洗手，但至少是70至75%酒精成分。

國民黨台北市議員張斯綱今天舉行記者會，出示市面上常見的酒精、乾洗手，但產品標示、用途、用法、注意事項等，皆簡略模糊，甚至標榜藥用才具備的「滅菌」效果。

張斯綱提到，他接獲民眾陳情，有商家竟把「異丙醇」當一般酒精販售，且在一般五金大賣場、市場就能買到一大罐， 「異丙醇」雖都有消毒效果，但具有微毒性，應避免使用在手上，對於商品誇大不實等，北市府應徹查。

台北市衛生局指出，不管藥用酒精、一般酒精，成分都是乙醇，但「異丙醇」主要用於環境擦拭及消毒，對皮膚有一定刺激，並呼籲若民眾要使用，記得配戴手套，且不建議拿來洗手。