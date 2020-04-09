超前部署 北市要松山機場找甲級業者清運國際航班垃圾

新冠肺炎疫情延燒，日前美國紐約返台華航CI011班機已出現10人確診的情況，北市環保局今天指出，昨與松山機場（台北國際航空站）開會，討論提高國際航班廢棄物的清理標準，依「感染性事業廢棄物清理標準」，委託甲級廢棄物清除處理機構清運處理，松山機場也表達願意配合，減少防疫破口。

針對近來飛航班機出現新冠病毒確診個案，環保局廢棄物處理管理科長李旻壕表示，昨天已邀集交通部民航局、松山機場、環保署等機關研商國際航線入境廢棄物與一般廢棄物如何分流，會中取得共識，未來疫情期間，松山機場國際航線的垃圾將一律交由甲級清除機構妥善處理，降低新冠肺炎病毒傳播風險，保障清理人員及國民健康安全。

為防止航班散播傳染病，衛福部疾管署訂有「入（出）境航空器疑似傳染病旅客（含機組員）之處理作業建議原則」，隨著新冠肺炎疫情升溫，加上感染者潛伏期長，且有無症狀帶原者，為強化邊境管制，3月19日起提升為全球旅遊警示，國際航線入境旅客都要配合集中或居家檢疫。

李旻壕說，因應居家檢疫、隔離者有丟垃圾需求，環保署2月3日也訂頒「各級環保機關因應嚴重特殊傳染性肺炎辦理居家隔離或居家檢疫者垃圾收集清運處理作業程序」，委託甲級廢棄物清除處理機構依規定收運有需求的居家隔離或檢疫者；考量國際航班入境者至少都要配合居家檢疫14天，因此依相同標準要求松山機場將國際航班廢棄物交由甲級廢棄物清除處理機構清運處理。