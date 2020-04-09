居家檢疫跑夜店遭罰100萬未繳錢 男遭限制出境

新北市黃姓男子居家檢疫期間到夜店跑趴，遭開罰新台幣100萬元，因未繳錢遭移送強制執行，行政執行署新北分署啟動防逃機制，今天祭出限制出境處分，黃男繳清前將不能踏出國門。

新北市三重區一名黃姓男子，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間應居家檢疫，卻在3月22日凌晨到台北市夜店狂歡，遭重罰新台幣100萬元，黃男到期限未繳款，新北市政府衛生局8日移送法務部行政執行署新北分署強制執行。

新北分署今天上午發布新聞稿表示，新北分署人員8日深夜至黃男位於三重的戶籍地查訪但沒有發現黃男，在屋內的黃男母親表示，黃男是從事金融科技業、經常出國，只是將戶籍設在該址，人實際上沒有住在戶籍地，新北分署人員也現場致電黃男，協調他9日前往分署處理相關事宜。

新北分署調查黃男行蹤、出入境及財產所得狀況，發現黃男雖有位在雲林偏鄉的5筆持分土地，但價值微薄。

黃男近2年來出境紀錄高達14次，卻查無所得資料，十分不尋常，經調閱黃男健保投保資料，發現他目前任職於一家外商公司，研判所得可能來自於境外。

新北分署表示，由於黃男近2年來有14次出境紀錄，研判他極有可能藉由出境來規避100萬元的執行，因此立即啟動防逃機制，對黃姓男子祭出限制出境處分。

黃男除了被限制出境，未來還要被執行財產，如不出面處理，可能還會被拘提管收，這可能是本國籍人士因違反居家檢疫趴趴走被重罰100萬不繳，移送執行、遭到限制出境的首例，黃男在沒繳清前不能踏出國門一步。