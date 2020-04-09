北市公有市場攤商要戴罩、民眾量額溫　自治會怨人力缺

新冠肺炎疫情延燒，為降低傳染風險，台北市宣布4月9日起進出公有市場皆需戴口罩、酒精消毒。政策施行首日，台北市副市長黃珊珊一早前往光復公有市場視察，現場攤商全面戴上口罩，民眾普遍相當配合量額溫、噴酒精，幾乎都有戴上口罩。

黃珊珊一入市場，先是前往水果攤買了一袋蘋果，並使用悠遊卡支付，隨後逐一向攤位致意，關心攤商防疫物資是否充足，沿路也提醒民眾注意身體健康。

黃珊珊表示，新政策上路第一天，公有市場攤商即日起都要戴上口罩，民眾則以勸導為主，今早特別來看市場有沒有缺額溫槍、酒精等防疫物資，也關心防疫人力是否充足。

針對新北市市場攤商沒戴口罩將依「食品衛生安全法」開罰3至6萬元，台北市市場處處長陳庭輝表示，現階段北市攤商配合度很高，中央也提供每攤商一天2片口罩，一次可領6天份，會由市場處主動送達，攤商再實名制領取。

陳庭輝強調，即日起市場處將派員定期稽查，第一時間先勸導，若連續3天都「蓄意不戴」，將依租賃契約規範，將攤位收回。

至於市場室外空間，黃珊珊表示，目前只能勸導，不過室外攤商接觸者更多，平常都會做好自我保護。她也強調，防疫期間，政府不可能什麼都限制，限制後沒罰則也沒意義，若中央統一規定就會照辦，否則地方只能勸導。

光復公有市場自治會會長何禮森表示，自治會人手不足，目前市場5出口僅開放2處可以進出，然而，卻僅有一個出入口有人力可協助民眾量測體溫，其中一位是市場管理員，一位則由自治會攤商輪流支援，另一出入口恐成防疫破口。

對此，黃珊珊表示，市場處可向北市勞動局申報人力需求，後續將透過「千人防疫就業方案」尋求人力支援。陳庭輝則說，目前已和勞動局提出申請，將盡快補齊人力缺口。