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北市酒店公關傳確診即日起店休至4/22 黃珊珊：先疫調
新冠肺炎疫情燒不完，台北某知名酒店公關傳確診，疑似在症狀出現後還去上班，引發外界恐慌。據知情人士透露，該公司已通知北市府，為配合政府防疫，將自即日起店休至4月22日，並於23日開始營業，消息也已轉知公司同仁。
台北市副市長黃珊珊今早受訪時表示，此事涉及中央疫調結果，會匡列相關接觸者，並要求他們居家隔離或自主健康管理。
黃珊珊也說，北市先前也發生過夜店群聚事件，警察局也加強稽查，據她了解，目前夜店大部分都休息，酒店也有考慮要休息一段時間。
黃珊珊表示，不可能一家餐廳傳確診後就封起來，必須要做疫調，才能匡列接觸者。另外，她也強調，重點不在營業場所性質，各行各業都有可能發生。
黃珊珊表示，只要有疫調結果，列出出入軌跡，北市府都會在第一時間進行消毒。
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