防疫！身障證明快到期不用怕 台南可展延到10月底

因應新冠肺炎疫情持續升溫，台南市政府今天宣布今年4月1日到8月31日身心障礙證明效期屆滿、須重新鑑定及需求評估的身心障礙者，有效期限統一延長到今年10月31日，希望避免到醫院重新鑑定增加可能感染的風險。

台南市社會局指出，今年1到8月身心障礙證明屆期應重新鑑定但未完成的有5084人，近日將函送各區公所轄內屆期需重新鑑定的身障者名冊，以書面通知民眾持原證明到區公所進行效期延長註記。

社會局表示，註記後的身心障礙證明具有效力並可繼續享有身心障礙者權益保障法所訂的各項權益，展延的民眾則務必要在今年10月31日前完成重新鑑定，以免逾期被註銷身心障礙資格，並影響相關權利。如果在4月1日前已向社會局申請重新鑑定展延的身心障礙朋友，身障證明有效期限也同樣延長到10月31日。

台南市長黃偉哲說，市府配合中央防疫措施主動進行身心障礙證明屆期展延，除了可減少身障朋友進出醫院造成人群接觸交叉感染的風險，同時也讓醫療機構加強防疫管制與減輕防疫負荷。民眾若有問題可洽詢社會局身心障礙福利科（06）2352978。