進出市場要戴口罩 台北不罰採柔性勸導

進出台北市公有市場，即日起要戴口罩、量體溫。至於是否比照新北市強制攤商戴口罩，台北市市場處表示，目前所有攤商都相當配合，現階段沒有類似問題，民眾部分則會勸導。

副市長黃珊珊表示，處罰不是目的，台北市公有市場攤商原則上都相當配合市府政策，「如果有相關違規，勸導也就夠了」，平常也會進行不定期檢查。

黃珊珊、市場處長陳庭輝上午9時30分前往光復市場視察，了解攤商、民眾進入公有市場戴口罩情形，並接受媒體聯訪。

黃珊珊表示，攤商口罩量由中央統一調配，數量都足夠，執行上沒有太大困難，反而是在公有市場出入口協助量體溫的人力不足，之後會再透過勞動局千人防疫就業方案補足人力。

由於新北市要求夜市、市場攤商必須戴口罩，否則依違反「食品衛生安全法」開罰新台幣3萬元至6萬元。對此，陳庭輝表示，攤商目前都相當配合，「現階段沒有類似問題」。

陳庭輝表示，之後會勸導進入公有市場民眾戴口罩，也盼未來中央統一規定所有人都要戴口罩，台北市會配合辦理。

至於是否要求流動攤商戴口罩，黃珊珊說，中央政府未明確規定，也只能勸導，不過，流動攤商每天要接觸的人非常多，「比我們更害怕」，所以會做好基本防護。

黃珊珊重申，「中央統一規定就照辦，沒有的話就是柔性勸導」。

針對市政府會不會出動警力協助夜市進行人流管制，黃珊珊說，夜市四通八達，與市場可限縮單一出入口情形大不相同，能進行有限度協助，「政府不可能把所有治安警力都去做人流分流」。

她說，民眾、店家也要進行自我防護，如民眾逛夜市時將食物買回家吃，不要群聚。