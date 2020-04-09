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新北停車滿5成、人潮太多景點將禁入 民眾硬闖可罰8千

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市觀旅局公開所管4個風景特定區或觀光地區包括九份、猴硐、碧潭及十分的監視器，導入新北旅客粉絲團，讓民眾即時了解狀況，人多避免前往。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局公開所管4個風景特定區或觀光地區包括九份、猴硐、碧潭及十分的監視器，導入新北旅客粉絲團，讓民眾即時了解狀況，人多避免前往。圖／新北市觀旅局提供

管控民眾假期出遊人潮，新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議時，表示已實施觀光景點分流，綜合該處停車場停滿5成及現場人流判斷，即時宣佈禁止進入。針對新北市市管風景特定區或觀光地區，包括烏來、九份、猴硐、十分及碧潭5處，可依違反發展觀光條例64條，對硬闖人員開罰5千元以上；此外，所有景區都可依違反道路交通管理處罰條例33條，對硬闖車輛罰3千元以上。

新北市觀旅局表示，觀光景點分流在清明節連假時，已開始實施，但因人潮不多，因此無祭出罰則。新北市長侯友宜表示，在清明連假已呼籲不要趴趴走、盡量在家，接下來的五一勞動節、端午連假都要嚴陣以待，這周末他隨時會抽查。

觀旅局表示，新北市以事前規畫，及現場監控實施觀光分流。事前規劃包括推出「新北安心旅遊」網，推薦人少、戶外的私房旅遊路線，並鼓勵填寫到訪時間，預約制進行分流。

即時監控則利用監視器轉播，新北市所管的5個風景特定區或觀光地區包括烏來、九份、猴硐、碧潭及十分均有裝設，可導入新北旅客粉絲團，讓民眾即時了解狀況，人多避免前往。

觀旅局指出，對觀光景點禁止進入的標準會綜合停車場停達50％，且考量現場人流判斷，一旦達到標準，將請警方在入口處限制進入。

觀旅局指出，如果在新北市市轄風景特定區或觀光地區，包括烏來、九份、猴硐、十分及碧潭4處，可依違反發展觀光條例64條，對硬闖人員開罰5千元以上；此外，上述4處及其他景區可依違反道路交通管理處罰條例33條，對硬闖車輛罰3千元以上。

另，針對防疫旅館，觀旅局表示，目前有7家旅館共446間，目前217間入住，還有3家旅館聯繫準備中，仍以1千間當成戰備目標。

碧潭 烏來

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