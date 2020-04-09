失業率5％是落後指標 侯友宜籲快推短期上工、自營補助

因應新冠肺炎造成就業衝擊，新北市長侯友宜今早召開新北市府第38次新冠肺炎應變會議，他表示，失業率未來超過5%機率很高，新北勞工局更形容「5％是落後指標」，建請中央對所有勞工做好超前部署，盡快辦理規畫中的公共服務短期上工計畫，及自營作業者補助，「趕快推出，以免來不及」。

勞動部3月因應新冠肺炎，研擬應對方案，短期方案「安心就業計畫」已實施，補貼「減班休息」勞工；若雇主公司面臨倒閉，已無力再僱用員工且失業率達5％，就會啟動長期的「公共服務短期上工計畫」。

新北市勞工局指出，「失業率達5％才實施，是一個落後指標」，建議中央超前部署。新北市截至昨天有107家次、2171減班休息，去年同期僅有3家次、18人；今年1到3月資遣通報計7115人次，較去年同期增加23%。

侯友宜表示，一個人失業是家庭很嚴重的問題，所帶來的衝擊不輸給疫情。今年因為疫情所造成的經濟衝擊，絕不只有第一季，到二、三、四季也會受影響，他認為失業率未來超過5%機率很高。

侯友宜建請中央超前部署，盡快辦理規畫中的短期上工計畫，以及自營業者的相關補助。請勞工局做懶人包推廣，也設立專線電話，希望勞工朋友多多利用。中央地方一起努力，幫助勞工度過難關。