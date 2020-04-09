聽新聞
test
0:00 / 0:00
失業率5％是落後指標 侯友宜籲快推短期上工、自營補助
因應新冠肺炎造成就業衝擊，新北市長侯友宜今早召開新北市府第38次新冠肺炎應變會議，他表示，失業率未來超過5%機率很高，新北勞工局更形容「5％是落後指標」，建請中央對所有勞工做好超前部署，盡快辦理規畫中的公共服務短期上工計畫，及自營作業者補助，「趕快推出，以免來不及」。
勞動部3月因應新冠肺炎，研擬應對方案，短期方案「安心就業計畫」已實施，補貼「減班休息」勞工；若雇主公司面臨倒閉，已無力再僱用員工且失業率達5％，就會啟動長期的「公共服務短期上工計畫」。
新北市勞工局指出，「失業率達5％才實施，是一個落後指標」，建議中央超前部署。新北市截至昨天有107家次、2171減班休息，去年同期僅有3家次、18人；今年1到3月資遣通報計7115人次，較去年同期增加23%。
侯友宜表示，一個人失業是家庭很嚴重的問題，所帶來的衝擊不輸給疫情。今年因為疫情所造成的經濟衝擊，絕不只有第一季，到二、三、四季也會受影響，他認為失業率未來超過5%機率很高。
侯友宜建請中央超前部署，盡快辦理規畫中的短期上工計畫，以及自營業者的相關補助。請勞工局做懶人包推廣，也設立專線電話，希望勞工朋友多多利用。中央地方一起努力，幫助勞工度過難關。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言