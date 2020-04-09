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口罩實名制3.0開賣 北市藥局排隊人潮增快5成
新冠肺炎疫情延燒，購買口罩實名制今天起改為一次拿兩周分量，成人9片，兒童則為10片，北市信義區的綠杏大藥局，今早9點開賣口罩，但7點就有民眾來搶頭香，排隊人潮從藥局門口排到吳興街派出所的路口轉角，較以往60公尺長增加快到90公尺。
搶頭香的市民蘇先生表示，今天因為未來14天才能領一次，加上每次可領9片，希望確保未來2周都有口罩可用，一早7點就來排隊，就怕排不到。
林女士則說，她以前在開賣口罩時間前後來排隊，約排到附近便利商店都還買得到，沒想到今天會排路口轉角處，有點驚訝，「我還以為今天只能雙號買，不知道已經不分單雙號了」。
徐先生說，排隊人潮已有100多人，若每個人都有幫人代買，200分口罩很快就沒了，今早可能買不到，他會再去附近下午才開賣的藥局買看看。
藥局則指出，排隊秩序一直都很好，但今天人潮確實增加許多，每逢口罩新制、量增加的首日，人都比較多；這次每分數量達9片，包裝時間也多了2、3倍，前置作業確實比較費時費工。
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