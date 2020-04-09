「免出門律師打給您」 新北最年輕藍營立委推線上法服

新冠肺炎疫情蔓延，針對民眾不定點、不定時的法律諮詢服務需求，國民黨最年輕的立法委員洪孟楷推出「免出門線上法服諮詢」，讓選區鄉親可以直接與服務團隊聯繫，由團隊先了解問題交由律師，再由律師統一在每周一的下午2點到5點，主動致電給民眾提供專業諮詢，既不用擔心「社交距離」，又能減少民眾舟車勞頓的時間。

洪孟楷表示，未來林口服務處跟北海岸服務處，一樣會有律師排班的法律諮詢服務，但因為選區幅員廣大，很多民眾外出耗時費力，更重要的是疫情期間，民眾開始減少非必要的外出，線上法服讓律師主動與民眾連絡，協助民眾解決問題，方便有效率。

洪孟楷說，這項線上法服也是疫情期間的「超前佈署」，很多問題服務團隊可以先行了解處理，相關民眾問題，也會快速交給合作的專業律師團隊律師，絕對專業有效的切中問題、解決問題，又不用擔心外出染疫的風險。