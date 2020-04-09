加強防疫！中興大學新化林場賞螢季 實名制每場限100人

4月是螢火蟲正逐漸羽化飛舞的季節，中興大學新化林場生態環境保育有成，為台南三大賞螢地點之一，場方即日起至5月3日前，每周三、五、六、日推出具豐富教育意義的夜觀賞螢課程，為提供優質課程及防疫措施，每梯次僅開放預約人數100人，每人220元（附贈特製桃花心木杯墊1個），入場請自備口罩，並配合量測額溫，相關課程訊息請見新化林場官網。

吳佾鴻表示，新化林場面積廣達378公頃，擁有台灣最大的桃花心木森林、植物與動物生態豐富，是台南三大賞螢地點之一，今年因水分充足，螢火蟲提前現蹤且數量比往年多，且每梯只有100人，每隊人數也從30人降到20人，減少近距離接近，在防疫期間適合出來透透氣。

新化林場的螢火蟲種類以黑翅螢、條背螢、黃緣螢3種為主，以黃緣螢居多，集中在溼地保護區內。新化林場場長吳佾鴻表示，因為天氣暖和及水分充足，螢火蟲提早大爆發，出現日期與數量比往年早又多。除賞螢也是享受森林浴、呼吸清新空氣的好地方，這個季節正適合全家人來觀賞螢光飛舞、聆聽蟲聲蛙鳴，探索夜間森林。

新化林場自1920年（大正九年）由「臺灣總督府」移撥「臺灣總督府農林專門學校」設立臺南演習林(實驗林)，迄今100周年。新化林場百年慶系列活動正進行中，有攝影比賽、森林野餐日等，活動推出後，受廣大民眾喜愛與參與，每到假日，林場隨處可見帶著單眼相機的遊客，捕捉林場百年經典照片，或是一家大小坐在野餐墊上，享受陽光與森林的美好時光。