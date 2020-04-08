快訊

武漢解封：生離死別「封城76天」後的生活重啟？

華山分屍案改判免死 高院再解釋理由：帶警方找屍塊

北市千人申辦第三天 1055人搶防疫缺

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

北市千人防疫就業開辦第三天，共有1055人至就業服務站臨櫃申辦，經面試通過、通知上工共有98人，目前體育局、環保局、衛生局尚有缺額未滿，北市就業服務處表示，設籍北市4個月以上，目前未有投保事實的失業民眾仍可至各就服站申辦。

台北市勞動局局長陳信瑜表示，本方案共釋出1001個職缺，截至4月8日止，共有1055人前往各就服站申請。

陳信瑜說，各機關陸續面試中，截至4月8日，已有570人完成面試，其中捷運局253人最多、民政局186人次之。另外，也有98人已被通知上工，其中北市府公管中心44人最多、士林區公所21人次之，將於明、後兩天正式上班。

陳信瑜表示，市府各局處將在人員報到後，提供職前教育訓練，讓進用人員瞭解市府相關規定，以及防疫工作內容。

昨日參與面試的民眾表示，面試官主要問生活近況，現場也請求職者實作量體溫的動作，由於該工作需要久站，也關心求職者身體狀況，若順利通過，將於明日正式上工。

面試 北市

延伸閱讀

北市推千人防疫就業方案 上千名額不到1天就秒殺

千人防疫就業登記首日！就服站湧排隊人潮

3月失業率暴增4成5 北市祭出「千人防疫就業方案」

遠航勞資調解下周一登場 陳信瑜：資方請提出企業良心

相關新聞

疫情升運量大減 北捷11日起延長假日班距最長9.5分

新冠肺炎疫情嚴峻，每日約200萬人次搭乘的台北捷運，3月至今運量大減3成6；台北捷運公司指出，因應疫情升溫運量減少，本月...

三重居家檢疫男跑北市夜店 遭罰百萬付不出送強制執行

三重一名男子3月22日違反居家檢疫規定，跑去北市夜店遭逮，新北市衛生局裁罰100萬元，該男子至今未繳款，已被衛生局函送法...

防疫職缺遭議長質疑學歷要求不一致 南市府澄清

新冠肺炎疫情影響各產業，台南市政府為減緩停工衝擊推動「防疫安心上工計畫」，將釋出200個短期工作機會，台南市議長郭信良對...

三鶯大橋改建工程二階實施 警提醒改行替代橋樑

新北市鶯歌區橫跨大漢溪的三鶯大橋，將在4月11日進入第二階段工程，屆時鶯歌往三峽方向的車流，都將導引行走新建完工的替代橋...

台中這名里長太強大！邀許效舜自製防疫影片宣導

疫情延燒，防疫已是全民運動。台中市沙鹿區美仁里長陳建良自掏腰包製作額溫檢測卡，並自製防疫影片，邀藝人許效舜擔任編導，並請...

五一人潮危機？九份商家：遊客多清明3倍也不會被警示

交通部表示在五一勞動節連假，會訂定警告點、行動點、管制點作為民眾出遊依據，防止人潮聚集加大防疫壓力。九份老街商圈理事長許...

亂貼小廣告！新北1年撕除4萬5989公斤 民眾幫忙可抽獎

新北環保局統計，2019年民眾與清潔隊供撕除4萬5989公斤違規廣告物，相當551萬8680張A4廣告紙張，為了降低小廣...

王老先生有大餅！92歲老兵親手揉麵團 家鄉味已賣30載

台北市延平南路、廣州街口的超商前，年近93歲的王爺爺坐在小攤車後，向熙來攘往的路人打招呼，幾乎所有人都認識他；賣的是饅頭...

北市公布招募防疫旅館SOP 獨棟、願公布名字優先

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市防疫旅館供不應求，副市長黃珊珊上午在台北市流行疫情指揮中心會議結束後，與北市觀傳局長劉奕霆公布防...

清明連假後 嘉義長庚就醫人數及疑新冠肺炎採篩量增加

新冠肺炎疫情延燒，防疫期間，嘉義長庚急診就診量減少，但清明連假結束，門診及急診就醫人數增加5%，需要送新冠肺炎篩檢的個案...

連假後新冠肺炎篩檢創歷史高峰 醫師：重點在未來2-4周

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，清明連假後的這幾天，新冠肺炎擴大採檢數量爆增一倍，達到歷史高峰，但應該都是...

堅持不停辦 淡水三芝九庄輪祀保生大帝車巡今登場

新冠肺炎疫情蔓延，雖新北市長侯友宜下令大型宗教活動停辦或延期，但淡水三芝九庄輪祀保生大帝（八庄大道公）仍堅持舉辦，在市府...

熱門新聞

買菜注意！侯友宜宣布：新北傳統公有市場全面戴口罩

台灣人為何捐1.5億？ 他揭神父為台奉獻60年善舉感動大票網友

民汐線第三回初審 因疫情有變 等中央通知

國家級警報後景點「慘兮兮」業者苦笑「順時中」說了算

三重居家檢疫男跑北市夜店 遭罰百萬付不出送強制執行

為照顧癌父辭南投議員 張維華：不讓薪資領得不踏實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。