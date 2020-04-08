北市千人申辦第三天 1055人搶防疫缺

台北市千人防疫就業開辦第三天，共有1055人至就業服務站臨櫃申辦，經面試通過、通知上工共有98人，目前體育局、環保局、衛生局尚有缺額未滿，北市就業服務處表示，設籍北市4個月以上，目前未有投保事實的失業民眾仍可至各就服站申辦。

台北市勞動局局長陳信瑜表示，本方案共釋出1001個職缺，截至4月8日止，共有1055人前往各就服站申請。

陳信瑜說，各機關陸續面試中，截至4月8日，已有570人完成面試，其中捷運局253人最多、民政局186人次之。另外，也有98人已被通知上工，其中北市府公管中心44人最多、士林區公所21人次之，將於明、後兩天正式上班。

陳信瑜表示，市府各局處將在人員報到後，提供職前教育訓練，讓進用人員瞭解市府相關規定，以及防疫工作內容。

昨日參與面試的民眾表示，面試官主要問生活近況，現場也請求職者實作量體溫的動作，由於該工作需要久站，也關心求職者身體狀況，若順利通過，將於明日正式上工。