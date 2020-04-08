防疫職缺遭議長質疑學歷要求不一致 南市府澄清

新冠肺炎疫情影響各產業，台南市政府為減緩停工衝擊推動「防疫安心上工計畫」，將釋出200個短期工作機會，台南市議長郭信良對市府給予肯定，但他指出，防疫職缺執行的工作內容相同，對學歷的要求卻不一致，要求市府應統一審視，才不會辜負照顧勞工的美意。

勞工局澄清，雖然同樣為區公所防疫工作，但各用人機關實際要執行的工作可能涉及防疫補償文書作業等，因此在學經歷及專長的要求上，就不同於單純的體溫量測防疫工作職務。

台南市議會指出，依據勞動部統計，截至本月7日，全國實施減班休息（無薪假）的家數達370家，人數8739人，其中台南市就有946人。

郭信良表示，市府「防疫安心上工計畫」首波釋出50名職缺，每個職缺要求的資格不盡相同，市府勞工局似乎僅代為統整上網徵才，卻未考量各單位資料的合理性。他舉例，37區中有7個區公所各填報2名額，執行的工作內容多為協助防疫相關業務，但對學歷的要求各異，有的不拘學歷，有的只需國中以上，有的則需高中職以上。

郭信良說，既然工作內容同為測量體溫、防疫宣導等事項，且薪資同為每小時158元，為何對學歷的要求不一？建議市府後續釋出職缺前應統一審視，要盡可能讓更多需要工作機會的民眾可參與，才不辜負照顧減班休息或待業中勞工朋友的美意，各局處應有整體規畫才是民眾之福。

勞工局表示，第一波先釋出50個防疫職缺，包含經發局、衛生局、觀旅局、民政局含區公所等職缺，各單位需執行的防疫工作不同，包含環境清潔消毒、協辦防疫紓困方案、防疫物資整備及發放、體溫量測等。

勞工局長王鑫基說，為讓失業民眾能提早上工，先以用人機關所要求的資格進行召募，後續還有第二波短期人力召募，會再協助審視各用人機關工作內容與報名資格，使整體報名資格更有一致性，讓更多民眾可報名甄選，且各用人機關也能找到符合所需的人力。