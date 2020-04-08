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疫情升運量大減 北捷11日起延長假日班距最長9.5分
新冠肺炎疫情嚴峻，每日約200萬人次搭乘的台北捷運，3月至今運量大減3成6；台北捷運公司指出，因應疫情升溫運量減少，本月11日起將微調淡水信義線、板南線、松山新店線及中和新蘆線等4條路線假日班距，最長為9.5分鐘，非假日則維持原有班距，文湖線及環狀線班距也都不變。
北捷公司指出，3月假日平均日運量約120.5萬人次，較去年同期減少約70萬人次，因此評估調整4路線假日班距，原本假日每天約出車2300多班，這次調整會節省7%出車量。
假日期間，淡水信義線、板南線原來最短約8分，都將改為約9分鐘，有區間車的北投站到大安站區段、南港展覽館站到亞東醫院站，最短班距則約4.5分鐘。
松山新店線本來假日最短6分鐘，將改為約8分鐘，有區間車的松山站到台電大樓站區段，最短班距約5分鐘；至於中和新蘆線原假日最短9分鐘則改為9.5分鐘，有區間車的大橋頭站到南勢角站區段，最短班距也約5分鐘。
北捷公司也提醒，4日起強制實施未配戴口罩者，不得搭乘捷運，經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元，並拒絕運送，北捷將加強勸導與取締；而民眾乘車時也盡量不要交談，盡可能保持適當社交距離，如有發燒、咳嗽等不適症狀，請應在家休息或就醫。
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