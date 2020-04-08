新店中華路人車爭道 劃設人行道保安全
新店中華路83巷完成畫設人行道，從美和市圓環到力行路，讓民眾要通往河濱公園運動休閒，可以更加安全，中華里里長邱湘羚表示，自從這段道路開通後，車流量日漸增加，但以前因為路邊停滿了車輛，使得行人被迫要走在車道上，形成人車爭道的危險景象。
邱湘羚指出，尤其是銜接力行路這個轉彎處，因為時常會有機汽車從涵洞出來，在視線死角的情況下，讓行人常被突然衝出來的車輛嚇到，現在劃設了人行道，並且清除了路邊雜草，讓民眾行經此處時，有所緩衝，也降低了車禍發生率。
中華里里長邱湘羚表示，過去自己也常常走這段到河邊公園運動散步，發現有不少民眾和她一樣，但因為沒有專用人行道，只好都走在車道上，實在相當危險，所以便積極向有關單位爭取，如今劃設完成，不但街道變的清爽，也讓民眾行的安全獲得保障。
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