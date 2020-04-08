守護抗疫天使 民代媒合三重寺廟捐便當

面對持續延燒的疫情，身處第一線的醫護人員無不繃緊神經、戒慎恐懼，為了幫這群抗疫天使加油打氣，新北市議員黃桂蘭特別媒合三重德林寺捐贈800個素食便當給新北市立聯合醫院，希望一線醫護都能元氣滿滿、專心作戰！

新北市議員黃桂蘭表示，第一線醫護人員很辛苦，從過年到現在已作戰好幾個月了，一提及新北市立聯合醫院，三重德林寺的師父都很認同，立即安排捐贈便當事宜，分四批捐贈每批200個。

三重德林寺仁融法師表示，一個素食便當就代表一個善念，我們感謝議員的媒合，也感謝辛苦的醫護人員。

收到這批暖心又暖胃的愛心便當，新北聯醫院長項正川相當感激，除了回贈感謝狀外，也表示院內的醫護人員一定會全力以赴，守護市民度過疫情難關。

捐贈儀式後，新北聯醫院長項正川除了詳細解說院內的防疫SOP，也帶領大家參觀設備完善的隔離病房，相信在宗教的加持和民代的力挺下，新北聯醫一定能扮演好市民健康的後盾。