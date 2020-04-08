老翁「腳麻」枯坐路邊 汐止警協助返家

汐止警分局汐止派出所員警潘豪、黃溫平在執行巡邏勤務時，行經汐止區忠孝東路時發現有一名佇著拐杖的老翁疑似因「腳麻」無法行走而呆坐在路旁，經員警主動關心，因老翁住家在附近，因此員警用警用巡邏車護送老翁返家，讓家屬相當感謝。

蘇姓老翁表示，因外出購買晚餐，但因近日天氣稍涼，導致血液循環不好而「腳麻」無法行走，只能坐在路邊人行道休息。

員警在查明蘇姓老翁家就住在附近，也順利聯繫上老翁的家屬，員警也熱心的利用警用巡邏車護送老翁返家，雖然只是一個微小的舉動，但員警的熱心助人讓蘇姓老翁留下深刻印象，返家時還不斷向員警道謝。

員警潘豪表示，這只是舉手之勞，不用放在心上，也提醒蘇姓老翁睡前可以利用熱水泡腳，能夠幫助全身的血液循環暢通，也提醒家屬務必注意老翁外出動向。

蘇姓老翁與家屬對員警的溫馨提醒感到相當暖心，直呼有汐止警真好!