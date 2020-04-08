淡水台銀日式宿舍修復啟動 盼成觀光新亮點

淡水區老街中正路的台銀日式宿舍，在2011年公告為直轄市定古蹟，但閒置多年卻不見修復工程，今(8)日台灣銀行及委託建築師舉辦一場古蹟修復地方說明會，預定今年五月動工修復，工期一年整，地方則希望成為淡水觀光的新亮點。

台銀委託建築師呂俊儀表示，台銀日式宿舍，是日治時期台灣銀行淡水支店長宿舍，屋頂構造形式為「寄棟式」屋根，是日治時期地方上，重要金融機構具有歷史價值，相當特別，而在未整修之後，除了古蹟本體會以『淡水台銀文化展式館』的方式呈現，在後方也會設置餐廳委外經營。

新北市議員陳偉杰表示，在經過市府文化局與台銀溝通協條後終於，進行修復，日後的維護管理更是重要，也希望開放之後可以成為淡水觀光的新亮點。

另外新北市議員鄭宇恩表示，在修復完成後，希望可以連同淡水老街後段其他建築，連成點線面的景觀規劃，台銀方面也可以用簡易分行的方式呈現，讓古蹟風貌重現。