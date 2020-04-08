為防疫人員打氣！汐止「里長茶葉蛋」送暖

新北市汐止區的長青里長茶葉蛋小有名氣，防疫期間，在各界的贊助下，也做了幾千顆的茶葉蛋，送給第一線的防疫人員，今(8)日新北市議員廖先翔及里長陳建興就將七百顆的茶葉蛋送到汐止國泰醫院，為辛苦的醫護人員打氣。

市議員廖先翔說，防疫情期最辛苦的就是我們的醫護人員，那汐止國泰醫院也服務很多在地的民眾，剛好知道民間有要給醫護人員打氣送茶葉蛋的活動，所以，先翔也共襄盛舉，雖然，只是小東西，但希望他們在辛勞的時候，吃一顆我們汐止最有名的里長茶葉蛋，能夠暖暖他們的心，繼續在我們的崗位上堅守，期待大家一起平安度過這次的疫情。

汐止國泰醫院主任林本奚指出，這段防疫期間都配合政府做好防疫措施，包括民眾進來都有做分流跟管制，因為，大家都非常的辛苦，那今天也很感謝廖先翔議員、陳里長愛心送暖，送來里長茶葉蛋，讓醫護人員感受到溫暖，繼續加油一起為防疫奮戰。那防疫期間為了做好更方便的分流，我們在院外也有設置慢連箋的讀卡，民眾不用進到醫院，直接在我們藥局醫院外面的窗口，用得來速的方式領藥。

長青里長陳建興說，這次的疫情大家都很辛苦，茶葉蛋禮輕情意重，也小有名氣，所以，做了很多的茶葉蛋來感謝第一線的防疫人員，像一早就到公所送給站在第一線的防疫人員，下午則是到汐止國泰醫院，預計禮拜五送到三總，這次也感謝許多人一起參與送暖。

汐止區長陳健民表示，從過年之後整個疫情的發展，投入相當多的防疫人力，大家都非常的辛苦，那我們也很感謝長青里的陳里長，他的里長茶葉蛋非常的有名，那汐止的里長都是列入防疫人員，他也是其中一員，那這次很感謝他也提供大家都很熟悉的里長茶葉蛋給大家，預計有幾千顆茶葉蛋要給防疫人員，為大家打氣。