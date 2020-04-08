侯友宜主張中央給防疫津貼 市警局：鼓舞第一線員警

新北市警局長陳檡文今天出席市政會議，以警察局針對員警防疫作為進行專題報告，新北市長侯友宜對基層員警近日不僅要協助防疫工作，又要兼顧交通與治安工作表達高度肯定，侯友宜在會議中表示，警察在防疫期間扮演重要角色，中央應該比照醫護人員發予防疫津貼，市警局認為可以鼓舞士氣讓第一線警察更勇於任事。

疫情期間新北市警局對於員警自身防護亦不馬虎，實施異地辦公演練、設立戶外偵訊區、制訂取締酒駕「望、停、測、拋、消」5步驟外，在防護器材上爭取227面防疫壓克力板供派出所使用，並提供外勤員警每人每天上班都有口罩使用，市政會議中，市長侯友宜表示，基層員警很辛苦，如有防疫物資不足或其他問題應隨時提出，市府會做警察最強而有力的後盾。

陳檡文表示，自今年一月底疫情蔓延以來，基層員警協助多項防疫工作，包括協助執行居家隔離及居家檢疫作業共2萬多件、協尋失聯者近300件、偵處假訊息21件及協助確診病例疫情調查等，還負責各種安全維護工作，包括轄內口罩實名制健保特約藥局與口罩工廠、國人包機返台安全維護及稽查大型視聽歌唱場所等，與衛生局、民政局、經發局等市府局處保持橫向聯繫緊密配合，迄今各項工作都能圓滿完成。