侯友宜主張中央給防疫津貼 市警局：鼓舞第一線員警
新北市警局長陳檡文今天出席市政會議，以警察局針對員警防疫作為進行專題報告，新北市長侯友宜對基層員警近日不僅要協助防疫工作，又要兼顧交通與治安工作表達高度肯定，侯友宜在會議中表示，警察在防疫期間扮演重要角色，中央應該比照醫護人員發予防疫津貼，市警局認為可以鼓舞士氣讓第一線警察更勇於任事。
疫情期間新北市警局對於員警自身防護亦不馬虎，實施異地辦公演練、設立戶外偵訊區、制訂取締酒駕「望、停、測、拋、消」5步驟外，在防護器材上爭取227面防疫壓克力板供派出所使用，並提供外勤員警每人每天上班都有口罩使用，市政會議中，市長侯友宜表示，基層員警很辛苦，如有防疫物資不足或其他問題應隨時提出，市府會做警察最強而有力的後盾。
陳檡文表示，自今年一月底疫情蔓延以來，基層員警協助多項防疫工作，包括協助執行居家隔離及居家檢疫作業共2萬多件、協尋失聯者近300件、偵處假訊息21件及協助確診病例疫情調查等，還負責各種安全維護工作，包括轄內口罩實名制健保特約藥局與口罩工廠、國人包機返台安全維護及稽查大型視聽歌唱場所等，與衛生局、民政局、經發局等市府局處保持橫向聯繫緊密配合，迄今各項工作都能圓滿完成。
他強調，市警局近期研擬運用通訊軟體確認居家檢疫或隔離對象位置精進作為，能有效過濾超過百分之70異常通報簡訊，減少員警工作負擔並降低風險，也希望基層同仁執行勤務時應保有敵情觀念，做好自身防護，善用護目鏡、隔離衣、手套及口罩等防護裝備，期許能與市民共同度過此次嚴峻疫情的考驗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言