三鶯大橋改建工程二階實施 警提醒改行替代橋樑

新北市鶯歌區橫跨大漢溪的三鶯大橋，將在4月11日進入第二階段工程，屆時鶯歌往三峽方向的車流，都將導引行走新建完工的替代橋樑，原主橋將進行拆除改建，警方在交通黑暗期期間，會機動進行交管，呼籲用路人配合。

三鶯大橋改建工程第二階段，將拆除中央舊主橋面，於4月11日上午6時起封閉，來往三峽及鶯歌的車流將改道路線為「鶯歌往三峽方向車輛」將改由上游側完工匝道、「三峽往鶯歌方向車輛」將改由上游側舊橋通行。

三峽警分局表示，因三鶯大橋為三鶯地區重要通行路段，交通尖峰時段每日7時至9時、17時至19時研議將會限制聯結車輛通行，因聯結車轉彎角度與其他大型車相比，轉彎角度較大，為維護小型車及機慢車行車安全，大型重車行經工區範圍限速降低為時速30公里。

改建工程期間因為混合車道，警方則呼籲用路人行經三鶯大橋應降低車速，且務必遵守「大型車輛」行駛於內側車道，「機慢車」行駛於外側車道，避免機慢車與大型車輛併行，以免發生交通事故。

此外，未來三鶯大橋改建期間，前後路口及沿線已規劃定點及機動交通疏導警力，實施範圍為鶯歌區文化路及館前路、三峽區復興路及隆恩街路口，現場亦布設交通指示牌面，籲請用路人配合並遵守警方交通管制人員指揮。