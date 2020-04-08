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台中這名里長太強大！邀許效舜自製防疫影片宣導
疫情延燒，防疫已是全民運動。台中市沙鹿區美仁里長陳建良自掏腰包製作額溫檢測卡，並自製防疫影片，邀藝人許效舜擔任編導，並請朋友客串演出，向民眾宣導如何正確防疫。台中市議員王立任鑒於口罩收納是一大問題，自製500個「口罩收納夾」，兩日就被索取一空。
台中市沙鹿區美仁里長陳建良自掏腰包拍攝防疫影片，以各派角頭齊聚談判當開頭，片中以提拉米蘇、挫冰、蚵仔煎等台灣小吃取代髒話，逗趣搞笑的劇情，笑料不斷，用詼諧的橋段展現如何正確防疫，以及宣導「洗手七式」，網友看了忍不住稱讚「里長太強大了！」也有網友說「100分的里長！」
陳建良表示，因疫情人心惶惶，希望透過詼諧的影片，帶給民眾歡樂。全片在台北士林神農宮拍攝，影片由許效舜執導，並邀近百位友人贊助演出，希望透過影片傳遞善能量，拋磚引玉，帶動更多人一起關注社會邊緣角落，需要幫忙的弱勢族群。
陳建良也自製3萬份額溫檢測卡，贈送給里民、學校及警察使用，有需要的民眾也可到服務處索取。
為了避免亂丟口罩，台中市議員王立任自製500個「口罩收納夾」，並在臉書拍攝示範影片，讓民眾更清楚了解使用方式，短短兩日就被索取一空。
王立任說，只要每個人都有收納小動作，便能在大家都盡力防疫的時候，也減少垃圾汙染，未來將視情況加碼製作。
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