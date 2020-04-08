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五一管控人潮？九份商家：來清明3倍遊客也不會被警示

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新冠肺炎疫情爆發後，新北市九份商圈的人潮大不如前。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎疫情爆發後，新北市九份商圈的人潮大不如前。圖／聯合報系資料照片

交通部表示在五一勞動節連假，會訂定警告點、行動點、管制點作為民眾出遊依據，防止人潮聚集加大防疫壓力。九份老街商圈理事長許立育今說，清明連假遊客少，五一就算成長3倍，也不致出現「大危機」；但若真湧現人潮，一定會遵行防疫規定，兼顧遊客和商家安全。

清明連假部分景點人潮爆量，中央甚至發布細胞簡訊示警。五一勞動節連假即將到來，控管措施受矚目。交通部今說，昨與中央流行疫情指揮中心開會後，預計訂定警告點、行動點、管制點，作為民眾出遊依據。

交通部提出「觀光風景區公共場域及旅宿業高住宿率人流出入管制參考說明」，把遊樂園區防疫安全承載量，下修到園區遊客最大乘載量50%。以戶外為主的國家風景區重要景點，採停車場管制，未收費處所由警方協助勸離。

許立育表示，清明連假北部天氣不好，北部許多民眾南下旅遊，所以被警示景點都在南部、東部，九份在假期那幾天遊客不多。大家關心五一人潮聚集防疫問題，他覺得九份就算出現清明連假3倍人數的遊客，也不至於被警示。

許立育說，九份商家一直都很重視防疫，以前很多商家提供試吃，現在多取消了。少數如賣茶葉商家，如果客人想試喝，還是會沖泡供客人品嘗，但會改用免洗杯，避免傳染的可能性。

連假 九份 勞動節

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