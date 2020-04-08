因應疫情紓困營造業 新北市宣布延長建照2年期限

受到新冠肺炎疫情影響，營造業缺工情況嚴重，新北市政府為體恤營造業面臨的窘境，宣布針對目前仍有效的建照及雜照寄出自動延長2年建築期限措施年，預估受惠1798建案，盼藉此紓解建築投資業及營造業困境。

新北市工務局長詹榮鋒指出，營造產業又被稱為火車頭工業，能夠帶動中下游相關產業需求，但受到疫情影響，除了國內營造業所需砂石未能即時補充外，建物的電梯、空調、消防設備等供應鏈也有斷鏈或減產情況，造成營造成本增加、施工進度延宕。

新北市不動產開發商業同業公會秘書長秦作君表示，由於本國勞工面臨嚴重年齡斷層，年輕後輩又不願進入工地，營造業近10年已出現大量缺工情況，現又遭逢防疫期間，不少建案進度延後，甚至面臨停工狀況。

秦作君指出，目前像是模板、鋼筋等技術性勞工大量缺乏，這些勞工過去都是以師徒傳承方式來銜接，但現在沒人願意學習，造成本籍技術勞工短缺，工地又為配合防疫作業，工期只能一延再延。

為降低工料短缺所造成的衝擊，市府宣布決定針對2016年6月1日至2020年4月15日止，延長已取得建造執照或雜項執照目前仍為有效的建築執照2年，友善建築投資環境。

工務局表示，根據行政院主計總處統計，基層技術工及勞力工短曲時間平均為3至4個月，營造業空缺人數達1.3萬人，空缺數則年增2000個，嚴重影響建築工程施工進度。為此，市府參照新北市建築管理規則第14條規定，超前部署增加建築物施工期程，協助業者共度難關，措施時事後，預估將有1798個建案受惠。

對於延長建築期限2年的措施，秦作君除了感謝市府大力協助外，也反應因防疫期間各項人力物資的管控，造成砂石、金屬、人力、交通等成本升高，甚至有原物料業者趁機哄抬價格。

為紓解建築投資業及營造業困境，秦作君提出建議，盼中央能放寬一般民間營建工程的外籍勞工限制，讓業者能適度聘請外籍勞工、銀行適當緩衝資金，「不要雨天收傘」，以及像管控口罩價格一樣，對原物料業者進行控管。