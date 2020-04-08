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淡水台銀宿舍明年5月重生 打造絕美河景輕食餐廳

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
淡水區中正路上的台灣銀行日式宿舍因年久失修成為廢墟，預計明年修復完成，打造為複合性人文場域，結合台銀生命史展示館及淡水夕照河景輕食餐廳。記者吳亮賢 / 攝影
淡水區中正路上的台灣銀行日式宿舍因年久失修成為廢墟，預計明年修復完成，打造為複合性人文場域，結合台銀生命史展示館及淡水夕照河景輕食餐廳。記者吳亮賢 / 攝影

新北市淡水區中正路上的台灣銀行日式宿舍，興建於日治時期昭和年間，超過百年歷史，因年久失修成為廢墟，雖2011年登記為市定古蹟，但遲遲未修復，直到去年才通過整體計畫，並於今年5月開工，將打造為複合性人文場域，結合台銀生命史展示館及淡水夕照河景輕食餐廳，預計明年5月完工，成為淡水觀光新亮點。

台銀日式宿舍位於中正路235號河岸，為早期台灣銀行淡水支店長的宿舍，周邊原還有3棟行員宿舍，但在文資審議程序時，遭業者剷除，僅留下現址，另剷除後的空地，則委外經營停車場。

今日上午台銀與地方人士召開修復及再利用施工說明會，宣布將於今年5月10日開工、明年5月4日完成，並由台銀負擔全部經費2688萬，除了修復主建物，也將保留建物旁兩棵大樹，重現日式和風庭園。

台銀指出，未來將打造為複合性人文場域，主建物為台銀生命史展示館，展售紀念、文創商品，並規劃主題展，一旁則闢建為夕照河景輕食餐廳，委由其他業者經營。

對於地方人士反映，活化後應結合在地文史，而非只是古蹟餐廳，台銀不動產管理部副經理林炳鴻則回應，淡水古蹟博物館會協助審查業者的經營計畫，呼應在地文史風貌。

市議員陳偉杰表示，日式宿舍全面改造後，將可與傳統的福佑宮、老街，成為在地文史群體，至於一旁的空地，未來也可納入規劃，如台銀預計將現有的中山路分行移至該地，腹地較大，方便民眾使用，並結合未來的文史展示館一同維管。

市議員鄭宇恩也建議，修復後的空間，台銀也可考慮進駐簡易分行，更能符合歷史脈絡，便民使用，台銀則回應，因基地面積未達成立標準，仍以展示、委外經營餐廳為主。

淡水 宿舍 古蹟博物館

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