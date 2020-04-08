亂貼小廣告！新北1年撕除4萬5989公斤 民眾幫忙可抽獎

新北環保局統計，2019年民眾與清潔隊供撕除4萬5989公斤違規廣告物，相當551萬8680張A4廣告紙張，為了降低小廣告數量，環保局說，提供獎金與摸彩券，並把相關張貼的廣告移給新北地政局開罰，違者可處以6萬至30萬元罰鍰。

環保局今年持續推動撕小廣告活動，民眾只要在新北撕小廣告就能兌換獎品，若累計撕除重量前3名，還有機會獲得1萬、8千及5千元禮券，另每撕除2公斤小廣告、將違規廣告的電話拍照上傳官網，都可獲得1張摸彩券參加抽獎。

2019年度撕小廣告達人是住在永和的陳先生，共撕除廣告物超過1444公斤，陳先生也說，小廣告多集中在捷運站及學校周邊；汐止區北峰里長陳南海也是連續多年獲獎，他說，獲得的獎勵金用來買米分送里內低收入戶。

環保局說，今年加碼鼓勵民眾，只要拍攝拆除小廣告的正面、背面特寫及張貼處周遭環境照片並紀錄時間地點，並把照片上傳「109年度新北制勝先撕活動」網站，同樣能獲得摸彩券，可抽1萬、5千及1千元禮券，總計摸彩獎額達3萬元。

環保局指出，會依民眾上傳資料進一步查處，增加辦理停話作業行政效率外，也會移案給地政局進一步依不動產經紀業管理條例查處裁罰，去年5月至今已移送超過100件。