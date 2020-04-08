ZOOM遭禁用 北市教育局：對「酷課雲」影響不大
視訊軟體ZOOM因資安疑慮遭禁用，台北市教育局表示影響不大，還有其他軟體如Adobe Connect可用，也會陸續連結GoogleHangouts Meet、Microsoft Teams等。
視訊軟體ZOOM傳出資安疑慮，行政院昨天發函各級學校全面禁用。北市教育局表示，6日就已經下架，因僅短期租賃ZOOM 2個月，對「台北酷課雲」影響不大，且還有Adobe Connect可用，接下來會陸續連結Hangouts Meet 及Microsoft Teams等直播軟體。
教育局表示，未來學校可以統一採取一套師生慣用的直播軟體、避免學生要學太多套。老師只要在酷課OnO平台公告當節課直播教室的連結代碼，學生就可以直接進去上課，課後老師將影片錄影存檔，用截圖或其他形式交由課發會認定補課即可。
教育局說，若有緊急停課的學校，會優先提供Adobe Connect的90間教室供使用，因為此軟體設在教網機房內相對穩定，方便老師點名，但一定要落實。
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