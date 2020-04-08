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王老先生有大餅！92歲老兵親手揉麵團 家鄉味已賣30載

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
王爺爺為人親切和善，賣完餅就推攤車回家。記者李隆揆／攝影
王爺爺為人親切和善，賣完餅就推攤車回家。記者李隆揆／攝影

台北市延平南路、廣州街口的超商前，年近93歲的王爺爺坐在小攤車後，向熙來攘往的路人打招呼，幾乎所有人都認識他；賣的是饅頭、大餅、槓子頭，他說這是家鄉的味道，小時候就吃這些長大，一問之下才知道，王爺爺是大陸河南人，年輕從軍時隨國民政府來台，落地生根至今。

王爺爺身體健朗，言談間難以發現他已屆鮐背之年。18歲入伍，經歷過抗日戰爭及第二次國共內戰，王爺爺歷歷在目，他是陸軍第55軍，隨軍來台前就在大陸地區南征北討，「到處打來打去，你不打他他就打你」「有時候連米都沒得吃，倒不怕打戰，只怕餓肚子」。語到深處，王爺爺緊皺眉頭「比起現在，很難想像當時的情況有多惡劣」。

1949年隨軍移防廈門時曾遭遇砲擊，炮彈落在離他僅數公尺處，彈頭碎片飛射擊中他的前額，當場血流如注，王爺爺笑著說「那時候物資匱乏，只用碘酒塗一途，拿綁腿綁一綁包一包，一週後就好了」。同年國軍棄守廈門，他後來也隨軍來台。

王爺爺是大陸河南省開封市杞縣人，來台70年間未婚，返鄉不到5次，「以前回家機會不多，後來也不認識家鄉的年輕人了，就不回去了」。會不會孤單想家？王爺爺笑得樂觀，「想家就打個電話呀！我弟弟小我兩歲，目前在上海，偶爾我就打給弟弟和弟媳寒暄」「一個人也快活，每天擺攤認識的朋友很多，嘻嘻哈哈又是一天！」

捷運小南門站附近，王爺爺的大餅攤幾乎無人不知，軍職出身的他，總笑得開朗，對上門的客人行舉手禮；儘管賣的饅頭大餅單價都不到20元，薄利多銷，他仍經常熱情地多塞兩個包子，堅持為付大鈔的客人找零，不占人便宜。

他說，做大餅、槓子頭，是從小吃到大，耳濡目染，30年前在一間包子店工作1年多，學會如何製麵，便自己做包子饅頭，也憑兒時記憶做大餅、槓子頭。

在萬華區西寧南路上租屋，王爺爺說，他每週末休息，平時每天凌晨2點起床，親手揉麵團做餅做包子，有人預訂時就做多一點，做完大概上午5點多，就從住處推著攤車到延平南路上賣餅，等攤車上的餅全賣完才回家，至今已做了快30年。

正值新冠肺炎防疫期間，王爺爺說，人潮明顯變少了，附近的店家生意都受影響，「但總會過去的，生活夠用就好」。本報記者臨走前，王爺爺還不忘提醒，「若胃酸過多，槓子頭配水吃，養胃！」包子還沒進肚裡，已暖上心頭。

王爺爺賣餅至今已快30年。記者李隆揆／攝影
王爺爺賣餅至今已快30年。記者李隆揆／攝影
王爺爺賣餅至今已快30年。記者李隆揆／攝影
王爺爺賣餅至今已快30年。記者李隆揆／攝影
王爺爺說他做的饅頭最受歡迎。記者李隆揆／攝影
王爺爺說他做的饅頭最受歡迎。記者李隆揆／攝影
王爺爺賣餅至今已快30年。記者李隆揆／攝影
王爺爺賣餅至今已快30年。記者李隆揆／攝影
年近93歲的王爺爺坐在小攤車後，向熙來攘往的路人打招呼，幾乎所有人都認識他。記者李隆揆／攝影
年近93歲的王爺爺坐在小攤車後，向熙來攘往的路人打招呼，幾乎所有人都認識他。記者李隆揆／攝影
王爺爺為人親切和善，賣完餅就推攤車回家。記者李隆揆／攝影
王爺爺為人親切和善，賣完餅就推攤車回家。記者李隆揆／攝影

抗日戰爭 廈門

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