北市公布招募防疫旅館SOP 獨棟、願公布名字優先

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市防疫旅館供不應求，副市長黃珊珊上午在台北市流行疫情指揮中心會議結束後，與北市觀傳局長劉奕霆公布防疫旅館招募流程，若是獨棟、願公布名字的業者，可優先成為防疫旅館。

劉奕霆指出，無症狀居家檢疫者，恐造成社區感染，鄰近國家如澳洲、日韓、新加坡、中國等紛紛有大型旅館集團響應政府防疫措施，投入防疫旅館體系；防疫旅館招募SOP，以整棟有獨立出入口、願意公開名字的旅館為優先，分階段審核通過後即可成為防疫旅館。

觀傳局指出，北市2月21日第1家防疫旅館上線後，目前已有10家防疫旅館上線服務，提供約820個房間，可供接待無症狀之居家檢疫旅客。因疫情肆虐，越來越多旅館願盡企業社會責任，將病毒阻擋於社區之外，因近來不少旅館業者詢問，今天公布徵募流程，以利旅館業者遵循。

觀傳局表示，新冠肺炎病毒屬飛沫傳染，旅館第一線從業人員首先必須有高度風險意識，館內並須達成經營者、員工雙方共識；另申請業者應上網填報基本資訊調查表(https://reurl.cc/62E16Z)，依實提報旅館房間數、是否為獨棟、是否願公布旅館資訊等。

第二階段則由旅館業者參考「旅館防疫手冊」，針對旅館特性編訂標準作業程序；同時必須啟動公司內部溝通程序、教育訓練甚至舉辦講座，針對員工分工、作業程序（含各項消毒、物資使用方式與廢棄物處理等）逐一說明，並向觀光傳播局提交旅館書面SOP。