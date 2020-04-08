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清明連假後 嘉義長庚就醫人數及疑新冠肺炎採篩量增加
新冠肺炎疫情延燒，防疫期間，嘉義長庚急診就診量減少，但清明連假結束，門診及急診就醫人數增加5%，需要送新冠肺炎篩檢的個案也增加，經醫師問診後，需採檢量較放假前增加2至3倍，長庚是政府指定新冠病毒檢驗醫院，可以及時檢驗防治。
嘉義長庚為防院內感染，設「防疫門診」分流看診，長庚說，清明連假結束，門診急診就醫人數增加5%，需送新冠肺炎篩檢個案也增加，經醫師問診「TOCC」：包括旅遊史travel，職業別occupation，接觸史contact，群聚cluster，需採檢量較放假前增加2至3倍。
嘉義長庚是新冠肺炎應變醫院，也是病毒檢驗醫院，接受區域醫療院所送檢，當天就可以知道檢驗結果，試劑是為疾管署建議廠牌，長庚採購，檢驗科共50名醫事驗人力，每天穿戴全幅防護裝備檢驗。
疫情發生後，醫檢師工作負荷增加，但面對具風險性病毒，醫檢人員表示，他們不會畏懼，因為他們接受豐富充足專業訓練，加上醫院提供周全安全防護及工作環境，要求等級高於CDC規範，工作採團隊合作模式，隨時可支援人員所需，無後顧之憂。
疫情期間，大部分民眾取消出國旅遊，沒想到清明連假，民眾蜂擁到國內各大旅遊景點，其中11處景點遭中央流行疫情指揮中心，發布細胞簡報警示，引發外界憂心這波出遊的群聚，恐造成防疫破口，為此，指揮中心呼籲清明連假出遊者眾，可能增加群聚感染風險，盼民眾自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出戴口罩。
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