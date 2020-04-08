快訊

強生入住加護病房 英相「斷頭指揮」與防疫政爭

4歲童中鏢…首例停課幼兒園9人有症狀 3人檢驗中

台南山上區農會自產「鳳梨醬」 命名「I 鳳醬」被讚爆

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市山上區農會今年加工品新生力軍鳳梨醬。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區農會今年加工品新生力軍鳳梨醬。記者吳淑玲／攝影

台南山上區鳳梨已進入採收期，因新冠肺炎恐衝擊外銷市場，農會今天啟動鳳梨加工，除鳳梨乾外，今年新增加「鳳梨醬」，今天廚藝達人李堉碩指導家政班媽媽一起裝罐，一周後就可以開封用來蒸魚、煮苦瓜鳳梨雞等，供銷部兼推廣主任張益瑞表示，山上區農會鳳梨醬取名「I 鳳醬」，與蘋果手機諧音，令人會心一笑印象深刻。

山上區農會今天啟動鳳梨加工，員工投入削鳳梨，為鳳梨裝罐等，供銷兼推廣主任張瑞益表示，鳳梨蔭醬是南部很常見的加工品，用來蒸煮魚類及鳳梨苦瓜雞等增添料理風味，去年試做一批試水溫，在中北部銷售大受歡迎，今年決定擴大生產，已完成食品衛生檢驗，正在趕製貼標，很快就可以行銷上市。

廚藝達人李堉碩表示，鳳梨醬是遵循傳統作法，原料只有鳳梨、鹽、糖及發酵好的黃豆醬，鳳梨切塊後，先用鹽和糖醃製半小時「殺青」，接著裝罐，底部先放黃豆醬後，鳳梨再一層一層排好，接著倒入醃鳳梨的糖鹽水，一定要全部覆蓋過鳳梨，否則就會發霉，轉緊蓋子後靜置一周就可以使用，因沒有任何添加物，開封後就要冷藏。

山上區農會栽種鳳梨面積約300多公頃，其中台農17號（金鑽）約3分之1，另台農16號（甜蜜蜜）佔3分之2，農會總幹事許弘霖允若第一階段17號金鑽、16號甜蜜蜜都收購加工，全力協助農民，不讓次級打亂行情，穩定市場。

農會表示，今年受到潤月影響，產季延後約1個月，天氣轉熱後，目前正是金鑽鳳梨最好吃的時期，希望民眾多多採購，目前尚未感受到新冠肺炎疫情的影響，但未雨綢繆，今年就增加鳳梨醬加工品，並擴大焙製鳳梨乾，減少次級品流入市面，4月15日到樹林區農會，16日到板橋市農會，市長黃偉哲將帶領鳳梨產品農會及青農前往行銷。

台南市山上區農會今年加工品新生力軍鳳梨醬。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區農會今年加工品新生力軍鳳梨醬。記者吳淑玲／攝影

鳳梨 新冠肺炎

延伸閱讀

「泰奶冰淇淋、犁記鹹蛋黃鳳梨冰淇淋大福」太誘人！7-11新冰將人氣甜點、手搖飲變冰品

花蓮果艷西瓜開放預購 農會推廣西瓜綿料理

影／鳳梨快刀手水果攤老闆 一刀到底平均12秒

鳳梨王子回母校 祈學弟妹旺來

相關新聞

王老先生有大餅！92歲老兵親手揉麵團 家鄉味已賣30載

台北市延平南路、廣州街口的超商前，年近93歲的王爺爺坐在小攤車後，向熙來攘往的路人打招呼，幾乎所有人都認識他；賣的是饅頭...

新北大都會公園爆豔紅花海 「一葉致富」綻放驚人盛景

新北大都會公園「一葉致富」的百日草花海現正進入花期，新北市高灘地工程管理處表示，儘管在防疫期間，但只要做好防疫作業及拉開...

四處無人撿到75萬！ 清潔隊員不貪直送警局今獲表揚

新北環保局萬里區清潔隊隊員方堯正，這月初在萬里漁澳路進行路面清掃，於公車站牌撿到現金75萬元，方堯正立刻送往警局，新北市...

大象「友愷」換牙遇難關　台北市立動物園提供特別服務

人一生中，只會在幼年時期換一次牙齒，同為哺乳類的大象，臼齒卻要換上5次，換牙方式也相當特殊，過程並非每次都順利。台北市立...

北市公布招募防疫旅館SOP 獨棟、願公布名字優先

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市防疫旅館供不應求，副市長黃珊珊上午在台北市流行疫情指揮中心會議結束後，與北市觀傳局長劉奕霆公布防...

清明連假後 嘉義長庚就醫人數及疑新冠肺炎採篩量增加

新冠肺炎疫情延燒，防疫期間，嘉義長庚急診就診量減少，但清明連假結束，門診及急診就醫人數增加5%，需要送新冠肺炎篩檢的個案...

連假後新冠肺炎篩檢創歷史高峰 醫師：重點在未來2-4周

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，清明連假後的這幾天，新冠肺炎擴大採檢數量爆增一倍，達到歷史高峰，但應該都是...

堅持不停辦 淡水三芝九庄輪祀保生大帝車巡今登場

新冠肺炎疫情蔓延，雖新北市長侯友宜下令大型宗教活動停辦或延期，但淡水三芝九庄輪祀保生大帝（八庄大道公）仍堅持舉辦，在市府...

南迴改草埔森永隧道 6月可望試辦大型重機通行

台東南迴改去年12月23日通車，禁止大型重機車通行，引起重機車友不滿抗議，不過，公路總局昨邀集專家學者及大型重機車友座談...

批600億紓困中央一把抓 藍議員批「別用紓困預算綁樁」

新冠疫情升溫，行政院編列600億的紓困振興特別預算，經立法院三讀通過，但台北市議員王鴻薇、陳炳甫今天舉行記者會，指600...

應該用自動販賣機買口罩？ 柯文哲：周六給大家看

明天將實施14天領9片新制，台北市長柯文哲上午在台北市流行疫情指揮中心會議結束後受訪指出，按照他的理想應該是一天一個，因...

紓困1兆零500億給誰？柯文哲：不贊成由中央政治判斷

新冠肺炎疫情嚴峻，中央提1兆零500億紓困，但台北市議員王鴻薇認為中央給地方的紓困太少，對此，台北市長柯文哲上午在台北市...

熱門新聞

買菜注意！侯友宜宣布：新北傳統公有市場全面戴口罩

影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

嘉義「聯合國」便當店 店如其名有來自各地的美食

「全台最美代表」為山佳棒球隊牽起一條最美紅線

台東1腹瀉症狀居家檢疫者 今報告出爐為陰性

台南市安定區長李佳隆酒駕公務車肇事 遭降調查辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。