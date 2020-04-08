台南山上區農會自產「鳳梨醬」 命名「I 鳳醬」被讚爆

台南山上區鳳梨已進入採收期，因新冠肺炎恐衝擊外銷市場，農會今天啟動鳳梨加工，除鳳梨乾外，今年新增加「鳳梨醬」，今天廚藝達人李堉碩指導家政班媽媽一起裝罐，一周後就可以開封用來蒸魚、煮苦瓜鳳梨雞等，供銷部兼推廣主任張益瑞表示，山上區農會鳳梨醬取名「I 鳳醬」，與蘋果手機諧音，令人會心一笑印象深刻。

山上區農會今天啟動鳳梨加工，員工投入削鳳梨，為鳳梨裝罐等，供銷兼推廣主任張瑞益表示，鳳梨蔭醬是南部很常見的加工品，用來蒸煮魚類及鳳梨苦瓜雞等增添料理風味，去年試做一批試水溫，在中北部銷售大受歡迎，今年決定擴大生產，已完成食品衛生檢驗，正在趕製貼標，很快就可以行銷上市。

廚藝達人李堉碩表示，鳳梨醬是遵循傳統作法，原料只有鳳梨、鹽、糖及發酵好的黃豆醬，鳳梨切塊後，先用鹽和糖醃製半小時「殺青」，接著裝罐，底部先放黃豆醬後，鳳梨再一層一層排好，接著倒入醃鳳梨的糖鹽水，一定要全部覆蓋過鳳梨，否則就會發霉，轉緊蓋子後靜置一周就可以使用，因沒有任何添加物，開封後就要冷藏。

山上區農會栽種鳳梨面積約300多公頃，其中台農17號（金鑽）約3分之1，另台農16號（甜蜜蜜）佔3分之2，農會總幹事許弘霖允若第一階段17號金鑽、16號甜蜜蜜都收購加工，全力協助農民，不讓次級打亂行情，穩定市場。