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連假後新冠肺炎篩檢創歷史高峰 醫師：重點在未來2-4周

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書上指出這幾天的新冠肺炎篩檢達到歷史高峰。圖／取自蘇一峰臉書
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書上指出這幾天的新冠肺炎篩檢達到歷史高峰。圖／取自蘇一峰臉書

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，清明連假後的這幾天，新冠肺炎擴大採檢數量爆增一倍，達到歷史高峰，但應該都是恐慌性的檢測，99%以上都不是，真正要注意的是未來的2-4周，如果境內個案明顯上升，就可以視為是連假效應相關。

蘇一峰在臉書上指出：

💥清明連假過後的這幾天，擴大採檢爆增一倍，也達到有史以來的最高峰！（推估應該會持續1-2周高原期後慢慢下降）

●但是這些是連假期間出遊後出現不舒服的症狀而恐慌就醫，其中99%以上應該都不是武漢肺炎（發病也不會這麼快）

●所以這幾天的確診個案，照理說還不會顯著上升……

💥目前要觀察的重點是接下來的2-4周，如果境內個案明顯增加的話，就真的可能與清明連假的效應有關連了……

#有症狀請盡速就醫_別忘了居家隔離！

#期待個案不要增加

#大量篩檢的第一線醫護人員辛苦了

#醫護大家為台灣繼續擋子彈

👍目前台灣篩檢的陽性率1%，遠低於許多國家，代表臨床醫護防疫人員大家真的很努力的阻擋疫情！

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書上指出這幾天的新冠肺炎篩檢達到歷史高峰。圖／取自蘇一峰臉書
台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書上指出這幾天的新冠肺炎篩檢達到歷史高峰。圖／取自蘇一峰臉書

連假 新冠肺炎 醫護人員

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