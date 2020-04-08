連假後新冠肺炎篩檢創歷史高峰 醫師：重點在未來2-4周

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，清明連假後的這幾天，新冠肺炎擴大採檢數量爆增一倍，達到歷史高峰，但應該都是恐慌性的檢測，99%以上都不是，真正要注意的是未來的2-4周，如果境內個案明顯上升，就可以視為是連假效應相關。

蘇一峰在臉書上指出：

💥清明連假過後的這幾天，擴大採檢爆增一倍，也達到有史以來的最高峰！（推估應該會持續1-2周高原期後慢慢下降）

●但是這些是連假期間出遊後出現不舒服的症狀而恐慌就醫，其中99%以上應該都不是武漢肺炎（發病也不會這麼快）

●所以這幾天的確診個案，照理說還不會顯著上升……

💥目前要觀察的重點是接下來的2-4周，如果境內個案明顯增加的話，就真的可能與清明連假的效應有關連了……

#有症狀請盡速就醫_別忘了居家隔離！

#期待個案不要增加

#大量篩檢的第一線醫護人員辛苦了

#醫護大家為台灣繼續擋子彈