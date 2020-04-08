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企業捐6.5萬片布料 供北市國中生製作口罩布套

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
寬庭美學董事長陳靜寬說，雖然不是防疫布料起家，但能貢獻輕薄舒適的床單布，看見孩子發揮創意，製作口罩套做給家人，是件很棒的事情。記者趙宥寧／攝影
寬庭美學董事長陳靜寬說，雖然不是防疫布料起家，但能貢獻輕薄舒適的床單布，看見孩子發揮創意，製作口罩套做給家人，是件很棒的事情。記者趙宥寧／攝影

新冠肺炎疫情延燒，口罩供不應求，口罩布套也成另類必需品。寬庭美學今捐贈6.5萬片布料，市值210萬元，提供台北市89所國中，近6.5萬名學生一人一塊布，鼓勵學生在家政課製作口罩布套，贈送給家人朋友。

台北市副市長黃珊珊表示，「現在出門的朋友都叫做生死之交」，大家每天冒著生命危險辦活動，感謝企業義舉，拋磚引玉讓孩子創造自己的價值。

黃珊珊也笑著提起往事，國中家政課讓她受益良多，現在也能自己動手製作口罩套給家人，並表示現在是疫情的艱難時刻，相信痛苦很快就能過去。

寬庭美學董事長陳靜寬說，雖然不是防疫布料起家，但能貢獻輕薄舒適的床單布，看見孩子發揮創意，製作口罩套做給家人，是件很棒的事情，也希望能激發孩子創意，做更多對社會有貢獻的事情。

現場也邀請中山國中拼布社、瑠公國中、東湖國中、成淵高中國中部學生發表創意作品。其中，瑠公國中學生李紫庭、黃雋永利用布的透氣性及柔軟度，製作出袖套、環保袋、運動帽，贈送給黃珊珊；東湖國中學生則製作口罩套、口罩收納夾及隨身袋，做為媽媽的母親節禮物。

中山國中校長周婉玲表示，布料送達學校後，將平均分配給學生，並建議家政課老師安排口罩布套課程，她也鼓勵學生學習技術後，能再利用課餘時間製作口罩布套，幫助需要的人。

瑠公國中學生李紫庭、黃雋永利用布的透氣性及柔軟度，製作出袖套、環保袋、運動帽，贈送給黃珊珊。記者趙宥寧／攝影
瑠公國中學生李紫庭、黃雋永利用布的透氣性及柔軟度，製作出袖套、環保袋、運動帽，贈送給黃珊珊。記者趙宥寧／攝影
台北市副市長黃珊珊表示，感謝企業義舉，拋磚引玉讓孩子創造自己的價值。記者趙宥寧／攝影
台北市副市長黃珊珊表示，感謝企業義舉，拋磚引玉讓孩子創造自己的價值。記者趙宥寧／攝影
寬庭美學今捐贈6.5萬片布料，市值210萬元，提供台北市89所國中，近6.5萬名學生一人一塊布。記者趙宥寧／攝影
寬庭美學今捐贈6.5萬片布料，市值210萬元，提供台北市89所國中，近6.5萬名學生一人一塊布。記者趙宥寧／攝影
現場展示由學生親手製作的口罩布套。記者趙宥寧／攝影
現場展示由學生親手製作的口罩布套。記者趙宥寧／攝影

口罩 黃珊珊

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