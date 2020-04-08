超前部署 藥師公會建議藥局櫃台設塑膠布遮罩

新冠肺炎疫情延燒，購買口罩實名制明天起將改為一次拿兩周量成人9片，兒童則為10片，因應國內確診人數破300，加上部分患者可能無症狀，為加強防疫，中華民國藥師公會全國聯合會規畫超前部署，除建議藥局在櫃台裝設塑膠布當遮罩，也可要求民眾進藥局必須戴口罩，並限制進入藥局人數如每次1人等。

針對近來啟動的社交距離規範，北市藥師公會社區藥局委員會主委王明媛指出，若不戴口罩，社交距離其實效果有限，因為歐美研究飛沫射程可達2到3公尺，室內1.5公尺、戶外1公尺仍有風險，只是加大間距讓風險降低，因此她認為政府應該規定「排隊買口罩與進藥局強制戴口罩」，畢竟初期要求買口罩先戴口罩可能不合理，現在應該不會了。

藥師公會全聯會、北市藥師公會理事長黃金舜指出，配合中央社交距離等防疫規範，藥局現階段已宣導提醒排隊民眾要保持間距，排隊與進入藥局應戴口罩；最近疫情嚴峻，為進一步加強防疫，避免有民眾不戴口罩飛沫傳染風險高，已規畫建議會員在櫃台裝設塑膠布當遮罩。

黃金舜表示，中央雖無明文規定，但民眾應該把藥局視為醫療機構，如今不只進入醫療院所必須配戴口罩，現在捷運公車的公共閉密空間也要求要戴口罩，藥局自然也當戴口罩再進入，因此會建議會員要求民眾務必戴口罩，另也應限制進入藥局人數，例如每次1人。

另外，黃金舜也說，目前全國有6000多家健保藥局協助口罩實名制販售任務，這次改為2周領一次，但口罩量也增加，部分藥局因人力不足較難處理分裝作業或存放口罩，預估新制上路將有200多家藥局退場。