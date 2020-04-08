聽新聞
test
0:00 / 0:00
堅持不停辦 淡水三芝九庄輪祀保生大帝車巡今登場
新冠肺炎疫情蔓延，雖新北市長侯友宜下令大型宗教活動停辦或延期，但淡水三芝九庄輪祀保生大帝（八庄大道公）仍堅持舉辦，在市府及民代協調下，才改為車巡方式，不步行遶境，今上午車隊浩浩蕩蕩出發，廟方也遵守與市府共識，人員全程配戴口罩，沿途不停靠，並縮短為2小時結束。
淡水三芝九庄輪祀保生大帝（八庄大道公）」承襲自清朝，為新北市定無形文化資產，因保生大帝未建廟，由九個「庄」輪祀，因而得名，每年會於保生大帝聖誕農曆3月15日前後舉辦遶境，並過庄至該年輪祀的街庄爐主家。
民政局長柯慶忠指出，三芝九庄輪祀保生大帝是當地重要信仰活動，每年都有近3000人參與，時間長達12小時，今年適逢疫情，市府便與在地議員及廟方協調，希望能減少群聚，最終也決定取消遶境，改為車巡。
民政局宗教禮俗科長賴小萍表示，事前即要求廟方整理參與人員名冊，以利後續追蹤，並於出發前，由淡水分局警員及里長們實施量體溫、點名，確保參與人員健康狀況，每台車也配有消毒酒精，車巡自上午9時開始，2小時後便結束。
記者現場觀察，車巡隊伍中的每位人員確實有配戴口罩，但行進中，還是有少數人「戴半套」，將口罩拉至下巴、露出口鼻。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言