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ZOOM爆資安問題遭禁用　北市教局：尊重教育部　

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

視訊軟體ZOOM爆出資安疑慮，教育部昨下午要求各級學校禁用，引起教師不滿。對此，台北市副市長黃珊珊表示，北市已提早將ZOOM下架，細節交由體育局、教育局、資訊局研議。教育局長曾燦金說，尊重教育部作法，「台灣都遇到政治問題不好處理，應回歸教育專業思考。」

台北市線上教學平台「台北酷課雲」，先前內建ZOOM與Adobe Connect兩款視訊軟體，讓師生在疫情停課期間，能以直播授課進行遠距教學。如今ZOOM遭立委爆出訊息會傳回中國，遭教育部發文禁用。

對此，北市教育局表示，ZOOM一爆出資安風波，已於4月6日上午10時提前將該軟體下架，目前尚有adobe connect教室90間可用，陸續將連結google hangout meet及microsoft teams等直播軟體，曾燦金也提到，教育局過去有安排輔導小組，提供學校線上直播教學，技術上應無太大問題。

教育局表示，未來學校可以統一採取師生慣用的直播軟體，教師只要在「酷課雲ono平台」中，公告當節課程直播教室的連結代碼，學生即可進直播教室上課，課後老師將影片錄影存檔，以截圖或其他形式，交由各學校課發會認定補課。

由於線上直播教室空間有限，北市教育局說，若遇緊急停課狀況，將優先提供adobe connect 90間教室給學校使用，若遇到全市性大規模停課，則鼓勵學校使用校內師生習慣的軟體。教育局也提醒，教師必須在直播前，在「酷課雲ono平台」公告連結代碼，並落實課堂點名。

直播 教育局 北市

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